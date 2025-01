Fortnite: Wird es weitere Ninja Turtels Skins geben?

Gerüchten zufolge steht eine erneute Zusammenarbeit zwischen Fortnite und der Teenage Mutant Ninja Turtles Franchise bevor, um noch mehr Skins und kosmetische Gegenstände mit neuen Charakteren zu integrieren. Dies wäre das zweite Mal, dass das Franchise in Fortnite erscheint, sodass Fans der beliebten Charaktere sich bald auf neue Inhalte im Battle Royale freuen können. Die Teenage Mutant Ninja Turtles-Franchise hat seit ihrem Beginn Mitte der 1980er Jahre fast alle populären Medien erobert, von Comics über Blockbuster-Filme bis hin zu zahlreichen Videospielen.

Dieser Trend hält bis heute an, da die Figuren ständig weiterentwickelt werden, um den aktuellen Trends und Interessen verschiedener Generationen gerecht zu werden und neue Zuschauer anzusprechen. Nun scheint das Franchise seine Präsenz in Fortnite auszuweiten, denn der bekannte Leaker SamLeaksss hat kürzlich auf X (ehemals Twitter) behauptet, dass eine weitere Kooperation mit den TMNT geplant sei.

Obwohl es noch keine offiziellen Informationen über den Zeitpunkt dieser Zusammenarbeit gibt, vermuten Gerüchte, dass neue Charaktere wie Casey Jones, Bebop und Rocksteady als Skins im Item-Shop verfügbar sein könnten, zusammen mit anderen kosmetischen Gegenständen.

A New Wave of Teenage Mutant Ninja Turtles x Fortnite might be in the works 🔥

This collab would include: Casey Jones, Bebop, Rocksteady, and maybe other characters!

(VIA Source who sent me info of a potential Rocket League x TMNT collab) pic.twitter.com/GrTY5eoN3X

— Sam (@SamLeakss) January 9, 2025