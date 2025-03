Fortnite: Quest-Exploit in Chapter 6, Season 2 entdeckt – Was Spieler wissen müssen

Eine der neuesten Quests in Fortnite, die Boons & Medallions-Quest, kann dank eines von einem Fan entdeckten Tricks schnell abgeschlossen werden. Mit dieser Methode können Spieler die Herausforderung einfach meistern und die Belohnungen mit nur einem Medaillon einsammeln. Da dieser Exploit jedoch wahrscheinlich bald gepatcht wird, haben Spieler nur begrenzt Zeit, ihn zu nutzen. Der Exploit wurde von iFireMonkey entdeckt und geteilt.

Kurz gesagt: Sobald Spieler ein Medaillon in Fortnite gesammelt haben, können sie es aus ihrem Inventar fallen lassen und wieder aufheben. Dies trickst das Spiel aus, sodass es denkt, dass ein neues Medaillon gesammelt wurde, und die Quest wird fortgesetzt. Spieler können diesen Vorgang wiederholen, bis die Quest abgeschlossen ist, und so einfach XP sammeln. Dies ist nicht das erste Mal, dass solche Exploits in Fortnite entdeckt wurden.

You can quickly complete the Keycard quest to collect Boons & Medallions by just dropping and picking back up a medallion over and over pic.twitter.com/gaTpBkDhsd — iFireMonkey (@iFireMonkey) March 15, 2025

Schneller Abschluss der Boons & Medallions-Quest in Fortnite dank Exploit

Epic Games wird dies höchstwahrscheinlich patchen, sodass das Fallenlassen und Aufheben desselben Medaillons die Quest nicht mehr auslöst. Es ist unklar, ob der Entwickler den Exploit mit einem größeren Update beheben wird oder ob ein schneller Patch folgt. Normalerweise müssen Spieler einen Boss oder einen anderen Spieler besiegen, der ein Medaillon trägt, oder Boons auf dem Schwarzmarkt kaufen, um ein Medaillon zu erhalten.

Dies kann zeitaufwendig sein, insbesondere, wenn andere Spieler in der Nähe sind. Der Exploit umgeht diesen Prozess und macht die Quest unglaublich einfach. Fortnite befindet sich mitten in Chapter 6 Season 2, das neue Skins wie Lara Croft und Charaktere aus Invincible sowie zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt. Das Thema der aktuellen Season ist Outlaws, was perfekt zu diesem Exploit passt, da er die Regeln des Spiels „biegt“.

Die nächste Season von Fortnite beginnt am 2. Mai 2025 und wird neue Veränderungen mit sich bringen, darunter neue Quests und wahrscheinlich auch neue Bosse. Sobald die neue Season beginnt, werden die aktuellen Quests ersetzt, und Spieler können sie nicht mehr abschließen.

Quelle: x.com via @iFireMonkey