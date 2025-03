Lara Croft kehrt zurück: Tomb Raider erneut in Fortnite!

Lara Croft, die berühmte Archäologin, hat bereits in der Vergangenheit ihren Weg in Fortnite gefunden und die ikonische Tomb Raider-Reihe in das beliebte Battle-Royale-Spiel gebracht. Seitdem haben Fans sehnsüchtig auf ihre Rückkehr gewartet. Nun ist es endlich so weit: Lara Croft kehrt mit einem brandneuen Look und einer Vielzahl von Cosmetics zurück, sodass auch diejenigen, die ihren ersten Skin verpasst haben, jetzt die Chance bekommen, einen zu ergattern.

Diese Rückkehr findet in Fortnite Chapter 6, Season 2, statt, und Lara Croft wird zusammen mit neuen Invincible-Skins hinzugefügt. Fans können die neuen Lara Croft-Skins bereits heute erwerben, da Fortnite sie im Rahmen einer Jeep-Kollaboration zurück ins Spiel bringt. Der neue Lara Croft-Skin in Fortnite basiert auf ihrem Aussehen aus den 2000er-Jahren und ähnelt stark ihrem Auftritt in Tomb Raider: Underworld.

Tomb Raiding and Fortniting at the same time 😙🤌 Lara Croft and the Jeep® Wrangler Rubicon arrive tonight! pic.twitter.com/KKBPLAsFYL — Fortnite (@Fortnite) March 14, 2025

Tomb Raider X Fortnite

In diesem neuen Skin trägt Lara Croft ein schwarzes Tanktop und Camouflage-Shorts, dazu Holster für ihre Dual-Pistolen. Spieler haben die Möglichkeit, sie in eine Version mit Hose und taktischer Weste zu ändern. Neben der legendären Tomb Raider fügt Epic Games auch verschiedene Items und Cosmetics wie Back Blings, Emotes, Wraps und mehr aus der Serie hinzu. Diese sind in einem Bundle erhältlich, aber Lara Croft kann auch einzeln gekauft werden, wenn du nur am Skin interessiert bist.

Es gibt bereits viele Accessoires im Spiel, die zu ihr passen. Bei ihrem letzten Auftritt in Fortnite trug Lara Croft ihr Aussehen aus dem Tomb Raider-Reboot von 2013, aber es gab auch ein 25-Jahre-Jubiläums- und einen klassischen Skin, das ihrem Aussehen vor dem Reboot entsprach. Sogar ein goldenes Lara Croft-Skin war im Spiel erhältlich. Leider sind diese Skins derzeit nicht mehr verfügbar, könnten aber irgendwann zurückkehren.

Diese neue Kollaboration zwischen Fortnite und Tomb Raider ist die beste Gelegenheit, um einen Lara Croft-Skin im Spiel zu ergatter. Es ist ungewiss, ob einer der Skins jemals zurückkehren wird – einschließlich dieses Lara Croft-Skins aus den 2000er-Jahren.

