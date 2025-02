Fortnite Chapter 6 Season 2: Leaks zu neuen Modi, Heist-Feature & Battle Pass-Skins

Die aktuelle Fortnite-Season neigt sich langsam dem Ende zu – und wie immer brodelt die Gerüchteküche um die nächste Saison gewaltig. Chapter 6 Season 2 soll nicht nur neue Spielmodi bringen, sondern auch frische Features, ein mögliches Heist-Thema und einige spannende Crossover. Aber was genau erwartet uns? Hier erfährst du alles, was bisher über die neue Saison durchgesickert ist!

Wann startet Chapter 6 Season 2? Wenn du dich fragst, wann die neue Season losgeht, haben wir gute Nachrichten: voraussichtlich am 21. Februar 2025.

Offiziell bestätigt wurde das Datum noch nicht, aber ein Blick auf den Battle Pass zeigt, dass die aktuelle Saison genau an diesem Tag endet. Und wenn Epic seinem üblichen Muster treu bleibt, beginnt die neue Season direkt nach einer kurzen Downtime. Heißt: Nach ein paar Stunden Wartung kannst du direkt loslegen!

Schon jetzt gibt es eine grobe Roadmap mit geplanten Updates für die kommende Zeit. Natürlich sind diese Termine nicht zu 100 % fix, aber sie geben einen guten Überblick:

Natürlich kann sich Epic noch umentscheiden, aber falls du dich auf eine bestimmte Änderung oder einen neuen Modus freust, weißt du jetzt zumindest, wann es ungefähr soweit sein könnte.

Hier wird es richtig spannend! Laut den neuesten Leaks arbeitet Epic an zwei brandneuen Spielmodi, die ordentlich frischen Wind ins Game bringen könnten.

Diese Modi klingen auf jeden Fall nach einer Menge Spaß, vor allem Vehicle Royale könnte richtig chaotisch werden.

VEHICLE ROYALE MODE INFO!! 👀🔥

Epic added a tag for a “Blue team vehicle”, which COULD be used for the upcoming vehicle royale mode.

It might mean that the gamemode will feature 2 teams.#Fortnite pic.twitter.com/F1dYY7PGRc

— Loolo | Fortnite Leaks (@Loolo_WRLD) January 3, 2025