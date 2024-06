Fortnite Reload: Der Überraschungserfolg hat starke Auswirkungen

Fortnite Reload hat die Gaming-Welt im Sturm erobert! Epic Games hat dieses neue Mini-Battle-Royale letzte Woche überraschend angekündigt und sofort veröffentlicht. Es ist ihr erster Versuch, den Unreal Editor for Fortnite (UEFN) für einen Kernspielmodus zu nutzen, bevor der Hauptmodus “Battle Royale” vollständig auf diese Engine umgestellt wird. Der Erfolg von Reload zeigt jetzt erste Auswirkungen auf die Spielerzahlen des klassischen Spielmodus, für den das Spiel bekannt wurde.

Seit der Veröffentlichung hat Fortnite Reload viele Spieler angezogen. HYPEX, ein bekannter Leaker und Datenanalyst für das Spiel von Epic Games, hat festgestellt, dass der klassische Battle Royale-Modus, einschließlich Zero Build, derzeit die niedrigsten gleichzeitigen Spielerzahlen seit März 2023 erreicht hat. Zum Zeitpunkt der Analyse spielten nur 331.700 Spieler den klassischen Modus, während 440.400 Spieler in Fortnite Reload aktiv waren. Das neue Spiel erreicht täglich über eine Million gleichzeitige Spieler.

Fortnite Reload actually made Battle Royale drop to its lowest concurrent players count ever since the numbers became public in March 2023 😳‼️ pic.twitter.com/ForSMVkP5o

— HYPEX (@HYPEX) June 27, 2024