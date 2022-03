Fortnite: Ist der “No-Build-Modus” gekommen um zu bleiben?

Wer schneller zum Ende hin seine Burg aufziehen kann, der wird gewinnen? Nun, bei Fortnite könnten nun doch auch andere Spieler gewinnen – die sich normalerweise nicht so mit dem Battle Royale-Spiel bisher anfreunden konnten. Letzte Woche startete die neueste Season des Epic Games-Titels. Und es ist nicht wiederzuerkennen. Endlich ein “No-Build-Modus” in Fortnite.

Die wohl größte Gameplay-Änderung: Epic Games entfernte das Bauen für eine begrenzte Zeit vollständig aus dem Battle Royale-Modus. Obwohl derzeit nicht klar ist, wie lange das Bauen weg bleibt, scheint Epic “No-Build” als separaten Modus beibehalten zu wollen.

Erste Anzeichen dafür, dass der besagte Modus erhalten bleibt, kommen vom zuverlässigen Fortnite-Leaker HYPEX. Dieser sagt, dass dem Spiel in Zukunft eine Art eigenständiger No-Build-Modus hinzugefügt wird.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass dieser Modus in Leaks erwähnt wird. Seit Anfang des Jahres wird immer wieder erwähnt, dass es Indizien dafür gibt.

Seems like Epic IS planning to keep a No-Building modes, here are some signs/proofs 🔥

– There's SEPARATE No-Building modes that they can enable ANYTIME after this limited time event ends

– They changed most loading screen tips to say "In modes with building enabled …" pic.twitter.com/SvQ5SkbCit

— HYPEX (@HYPEX) March 23, 2022