Fortnite bekommt angeblich zeitlich begrenzten “No Build”-Modus

Eigentlich war der Battle Royale-Modus von Fortnite gar nicht so eingeplant, wie man ihn heute kennt. Der Spielmodi “Rette die Welt” ist eher das, was Fortnite ist. Daher ist es verwunderlich, dass man plötzlich über einen (zeitlich limitierten) “No Build”-Modus für Fortnite nachdenkt.

Nach einer globalen Katastrophe sind 98% der Menschen verschwunden und streunen stattdessen als Zombies herum. Spieler sammeln alleine oder gemeinsam Beute, um damit eine Festung zu errichten. Das Bauen in Fortnite ist also eine grundlegende Funktion des ursprünglichen Spiels, dass auch in den Battle Royale-Modus übernommen wurde. Dieser wiederum wurde kurzerhand entwickelt, nachdem Battle Royale dank PUBG immer mehr zum Thema wurde.

Jeder, der unter den besten 5 einer Runde kommt, sollte das Bauen in Fortnite beherrschen. Auch wenn es manche nicht lustig finden, Top-Listen wie jene der Switch zeigen es, dass der Titel auch nach all den Jahren zu den meistgespielten Videospielen gehört. Wenn man den zuverlässigen Fortnite-Leaker HYPEX Glauben kann, dann arbeitet Epic Games aktuell an einem “No Build”-Modus.

Dazu teilte der Insider ein Bild auf Twitter mit einem Modus namens “No Build Duos”.

Reminder that Epic are working on a "No Build" LTM.. I feel like this LTM would be so good right now with the Spiderman Mythic & Sliding 🔥 They'd just need to reduce damage to enviroment in that LTM. pic.twitter.com/2Q4FbBpsxo

— HYPEX (@HYPEX) December 29, 2021