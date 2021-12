Fortnite: Kapitel 3 ist da! Mit neuer Insel, Spider-Man und mehr!

Fortnite: Für Kapitel 3 wird die Battle Royale-Insel umgedreht! - (C) Epic Games - Quelle: YouTube

Nach einem dramatischen Live-Event startet Fortnite ins Kapitel 3. Und es gibt einige Veränderungen für Battle Royale-Spieler.

Heute morgens startete Epic Games Staffel 1 von Kapitel 3 namens “Flipped”. Eine frische, schneebedeckte Insel, auf der Wetterbedingungen sowie neue Orte wie Sanctuary zu sehen sind spielen eine große Rolle.

Diejenigen, die den neuen Battle Pass abholen, können auch Charaktere wie Spider-Man und (eventuell) The Foundation, gesprochen von Dwayne „The Rock“ Johnson, in die Finger bekommen.

In puncto Kernmechaniken hat sich der Leak von gestern bewahrheitet: Gleiten und Schwingen sollen das Spielerlebnis noch schneller und vertikaler machen.

Außerdem gibt es eine wichtige Änderung im Spiel, die Epic Games folgendermaßen beschreibt:

Dieses neue Kapitel bringt Lager, in denen Spieler und ihre Mannschaft Gegenstände von Spiel zu Spiel heilen und lagern können – und bringt neue dauerhafte, soziale Spieloptionen für Fortnite. Außerdem gibt es neue Waffen und Gegenstände, mit denen Sie ein Siegeskönigreich gewinnen und das brandneue, ultimative Prestige verdienen können – die Siegeskrone. Gewinnen Sie weiter, um die Krone zu behalten.

Wer das große Finale von Kapitel 2 verpasst hat, kann es hier noch einmal nachsehen. So dreht man eine Welt komplett um!

Ursprünglicher Artikel vom 4. Dezember:

Fortnite Kapitel 3-Leak: Inhalt dank Trailer auf Twitter bekannt

Was wird in Fortnite Kapitel 3 passieren? Ein Trailer auf Twitter gibt uns einen groben Überblick, was Spieler des Battle Royale-Shooters erwarten wird.

Fortnite Kapitel 3 hat gerade einen massiven Leak durchgemacht. Der offizielle polnische Twitter-Account von Fortnite hat einen Trailer enthüllt, dass sich Spieler auf Spider-Man- und Gears of War-Crossover freuen können.

Bisher hat Epic Games seine Pläne für Fortnite Kapitel 3 gut unter Verschluss gehalten, aber es sieht so aus, als wäre ein Teil des Inhalts des nächsten Kapitels versehentlich durchgesickert.

Für diejenigen, die die Sache nicht so genau verfolgen: Fortnite bietet Kapitel und Seasons, wobei Kapitel das Spiel erheblich verändert. Es wird neue Spielmechaniken geben, sowie – natürlich – neue Crossover. Und die Map wird sich wesentlich ändern.

Fortnite Kapitel 3: Map wird auf den Kopf gestellt

Ein Detail, dass bereits aus früheren Leaks bekannt war ist, dass die Battle Royale-Map von Fortnite auf den Kopf gestellt wird. Jetzt kennen wir aber auch den Inhalt des Battle Pass sowie die neu hinzugefügten Spielmechaniken. Die bemerkenswerteste Ergänzung im Spiel wird Spider-Man sein, der den ersten Battle Pass im neuen Kapitel zu leiten scheint. Als Skins gibt es vom Spinnenmann Future Foundation- und Symbiote-Anzüge.

Ein anderes interessantes Crossover bietet man uns mit Gears of War. Sowohl Marcus Fenix ​​als auch Kait Diaz werden in dem durchgesickerten Filmmaterial gezeigt, was dies zum zweiten Xbox-Crossover macht, nach Halo.

Zu den neuen Bewegungsmechaniken gehören in Kapitel 3 Gleiten und Schwingen. Das Rutschen sieht aus, als könnte man es überall dort ausführen, wo es bergab geht. Das Schwingen sieht eher etwas kontextabhängiger aus. Aber es sieht so aus, als hätte es irgendetwas mit Spider-Man zu tun.

Laut des Trailers der polnischen Fortnite-Twitter-Seite werden auch Wetterbedingungen auf die Map einwirken, wobei nicht ganz klar ist, in welchem Ausmaß. Das Video wurde bereits auf YouTube hochgeladen, in diesem Fall von “iplaytobi”:

Das große Live-Event in Fortnite findet heute statt

Was für ein Event? Zum Ende einer Season oder eines Kapitels startet Fortnite sogenannte Live-Events im Spiel. Dabei können Spieler live mitmachen und das Event gemeinsam erleben.

Wann startet das Live-Event? Heute, am 4. Dezember 2021, um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Falls ihr euch kurz vorher im Spiel einfindet, seht ihr auch den Countdown, wie lange es noch dauert, bis das Event losgeht.

Was wird passieren? Zum Finale von Kapitel 2 trägt den Namen “The End” (dt. “Das Ende”). Diesen Modus wird man ab 21:30 Uhr deutscher Zeit starten können. Im Slot haben 16 Spieler Platz. Das Event ist einmalig und kann nachher nicht mehr selbst gespielt werden, aber auf YouTube und Twitch gibt es sicherlich einen Streamer, der es abspeichert.

Fortnite ist für alle aktuellen Plattformen verfügbar. In einen Land kam es sogar dazu, dass Fortnite komplett abgedreht wurde!