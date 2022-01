Nintendo enthüllte die meistgespielten Switch-Spiele 2021 für Europa

Fortnite war auch 2021 der meistgespielte Titel für die Nintendo Switch in Europa. - (C) Epic Games, Nintendo - Bildmontage DG

Welche Spiele wurden 2021 auf der Nintendo Switch in Europa am meisten gespielt? Nintendo hat uns nun die Antwort dazu geliefert in einem Ranking mit den 22 meistgespielten Titeln.

Dabei gibt es viele bekannte Namen, die sich schon länger ganz oben halten. Fortnite beweist, dass es noch immer – nach all den Jahren – eine große Anziehungskraft hat, auch auf der Switch. Das kostenlose Battle-Royale-Spiel befindet sich nämlich auf Platz 1. Und Epic Games wird nicht müde immer wieder neue Inhalte bereitzustellen, damit die Spieler das Interesse halten.

Auf Platz 2 finden wir Animal Crossing: New Horizons, wobei schon einige Spieler ihre Insel “neu gestartet” haben, nachdem es immer wieder neue Gegenstände im Spiel gibt. Die Lebenssimulation brachte 2020 einen regelrechten Hype rund um die Nintendo Switch, der auch im zweiten Jahr beständig war. Ansonsten würden wir das Spiel nicht so weit oben sehen.

TOP 10 der meistgespielten Nintendo Switch-Spiele in Europa sind bekannte Titel

Ebenfalls ein Dauerbrenner ist Minecraft, auf Platz 3. Auf den Plätzen 4 und 5 finden sich Pokémon Sword und Shield vor dem Launch-Titel der Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Anscheinend bereiten sich schon viele Switch-Spieler auf den Nachfolger vor, der wohl diesen Herbst erscheinen wird. Und nein, der Titel wird nicht Breath of the Wild 2 heißen. Der Untertitel des nächsten Zelda ist noch unter Verschluss, da wir sonst zu viel von der Story erahnen würden.

Die weitere Liste der Top 10 der meistgespielten Nintendo Switch-Spiele in Europa ist mit weiteren Dauerbrennern versehen. Auf Platz 7 der Wii U-Port Mario Kart 8 Deluxe, vor Rocket League, Super Smash Bros. Ultimate und Super Mario Odyssey. Von den Neuheiten des Vorjahres kann sich vor allem die Legacy Edition von FIFA 21 sowie das kostenlose MOBA Pokémon Unite auf Platz 12 durchsetzen. Auch unter den TOP 22 findet man Monster Hunter Rise, eines der wenigen Spiele, die nicht direkt von Nintendo selbst stammen.

Die 22 meistgespielten Titel für die Switch im Jahr 2021

In Klammer haben wir euch die Platzierungen der einzelnen Switch-Spiele zum Vorjahr gesetzt.

Fortnite (1) Animal Crossing: New Horizons (2) Minecraft (5) Pokémon Sword (3) Pokémon Shield (4) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (6) Mario Kart 8 Deluxe (7) Rocket League (13) Super Smash Bros. Ultimate (8) Super Mario Odyssey (9) FIFA 21 Legacy Edition (NEU) Pokémon Unite (NEU) Monster Hunter Rise (NEU) New Super Mario Bros. U Deluxe (11) Super Mario Party (18) Pokémon: Let’s Go, Pikachu (15) Pokémon: Let’s Go, Eevee (16) Splatoon 2 (17) FIFA 20 Legacy Edition (10) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (NEU) Super Mario Maker 2 (12) Luigi’s Mansion 3 (14)

