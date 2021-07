Pokémon UNITE: Alles was ihr über das MOBA-Spiel wissen müsst

Bereits am 21. Juli 2021 erscheint Pokémon UNITE für die Nintendo Switch. Alle Details zum neuen Spiel gibt es bei uns.

Pokémon UNITE erscheint am 21. Juli 2021 für die Nintendo Switch. - (C) TiMi Studios, The Pokémon Company, Nintendo