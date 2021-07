Pokémon Unite feiert beeindruckenden Mega-Erfolg auf Twitch

Pokémon UNITE (C) TiMi Studios, The Pokémon Company, Nintendo

Pokémon Unite ist ganz frisch auf dem Markt und es scheint ein riesiger Hit auf Twitch zu sein. Es gab bereits viele Pokémon-Spin-offs, aber dieses Multiplayer-Online-Battle Arena-Spiel für die Nintendo Switch – das noch dazu kostenlos ist – dürften einen Nerv getroffen haben. Pokémon-Fans auf der ganzen Welt erfreuen sich an dem MOBA. Und mittlerweile ist es sogar auf Twitch das vierthöchste Spiel.

Die Ankündigung von Pokémon Unite liegt schon eine Weile zurück: Im Juni 2020 angekündigt waren sich Fans nicht sicher was das wird. Als der Release-Termin in die Nähe rückte tauschten sich aber Zweifel gegen Neugier. Und siehe da, es zieht auch die Zuseher auf Twitch an. Im Spiel treten zwei 5er-Teams gegeneinander an und können bis zu 20 Pokémons freischalten. Da der erste Erfolg auf Twitch ersichtlich ist, könnte das MOBA-Spiel auch noch weitere Erfolge feiern.

Laut TwitchTracker hat das kostenlose Pokémon Unite MOBA in den ersten 24 Stunden bereits 225.405 Twitch-Zuschauer erreicht. Die Neugier könnte natürlich auch wieder schnell verfliegen, aber derzeit sieht es nicht so aus. Insgesamt streamten über 2.600 Kanäle das Nintendo Switch-Spiel. Über 5 Millionen Stunden wurden von den Zusehern geschaut.

Pokémon Unite könnte noch größer werden, nicht nur auf Twitch

Derzeit ist das MOBA-Spiel nur für die Nintendo Switch erhältlich. Die Smartphone-Versionen für Android und iOS werden im September nachgereicht. In letzter Zeit schneiden Nintendo Switch-Spiele immer besser auf Twitch ab, was kein Zufall ist. Analysten haben bereits ausgerechnet, dass die aktuelle Nintendo-Konsole in 4 Jahren die meistverkaufte Videospiel-Konsole aller Zeiten wird. Wenn die Switch die 155 Millionen-Marke überschreitet hat man die PlayStation 2 und die Nintendo DS-Konsolen-Familie hinter sich gelassen.

Außerdem schneiden MOBA-Spiel im Allgemeinen sehr gut auf Twitch und Co ab, weil sie wettbewerbsfähig sind. Die Zeit wird zeigen ob sich Pokémon Unite in diesem Markt behaupten kann, die Konkurrenz ist groß. Seit 2009 mischt League of Legends den Markt auf, genauso wie DOTA 2 seit 2013. Alles Spiele die die letzten Jahre mit laufenden Updates versorgt wurden. Irgendwie lebt das Echtzeit-Strategie-Genre ja doch weiter, nur nicht eben in Aufbauspiele wie Command & Conquer.

Pokémon Unite ist ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar, die Smartphone-Versionen folgen im September 2021.