Zelda: Breath of the Wild 2 – Release 2022 weiterhin das Ziel, laut Bericht

Wann erscheint das nächste The Legend of Zelda? Breath of the Wild 2 (oder so) soll 2021 oder 2022 erscheinen. - (C) Nintendo; Bildmontage: DailyGame

Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat derzeit noch keinen offiziellen Namen, deswegen sprechen alle von Breath of the Wild 2 (was so nicht heißen wird), aber mehr als um den Namen machen sich Nintendo-Spieler um den Release-Termin sorgen. Wird es tatsächlich 2022 erscheinen? Ein neuer Bericht gibt Hoffnung, dass alles “am besten Weg” ist.

Den Namen möchte sich Nintendo aufsparen, weil wir sonst zu viel von der Geschichte des Spiels interpretieren würden. Bis auf zwei kurze Trailer, einer davon zeigte sogar das Gameplay, wissen wir relativ wenig. Da verwundert es nicht, dass sich viele Sorgen um den Release-Termin im Jahr 2022 Sorgen machen.

Advertisment

Wenn man bedenkt, wie viele Titel aufgrund Covid-19 verschoben wurden, kann man davon ausgehen, dass “2022” für Breath of the Wild 2 als vager Release-Termin herhalten musste.

Erscheint der Breath of the Wild-Nachfolger gar erst 2023 für die Nintendo Switch?

Das ist angeblich nicht der Fall. Wie von GamesRadar+ berichtet, sprach IGN-Geschäftsführer Peer Schneider darüber, dass Nintendo The Game Awards im IGN Games-Podcast verpasst hat, und sagte, dass sie sich keine Sorgen machen sollten, dass Breath of the Wild 2 eine Release-Verzögerung erleidet.

Nachdem Schneider erklärt hatte, dass er sich bei den The Game Awards mit anderen Leuten aus der Branche getroffen hatte, sagte er: „Es hört sich so an, als würde Nintendo nächstes Jahr ein ziemlich gutes Jahr haben.”

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Laufe des Podcasts machte Schneider einen Witz, dass wir den Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild im November 2022 spielen würden. Viele glauben, dass dieser Release-Termin für den Titel feststeht. Obwohl es wahrscheinlich nur ein Scherz ist, scheint der IGN-Geschäftsführer keine Zweifel daran zu haben, dass Nintendo den Release-Termin von Breath of the Wild 2 nach hinten verschiebt.

Wann erscheint das nächste The Legend of Zelda wirklich?

Im letzten Gameplay-Trailer bekamen wir dieses vage “2022” am Ende des Videos präsentiert, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Das Spiel bekam bisher kein Marketing, wie eine Präsentation in einem Nintendo Showcase. Aber wahrscheinlich ist es dafür einfach zu früh, wenn es tatsächlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen soll.

Der aktuelle IGN-Podcast trifft auch einen Bericht eines Insiders von vor zwei Wochen. Dieser sagte, dass der Release des nächsten The Legend of Zelda-Hauptspiels nicht vor der E3 2022 sein wird. Einen Release-Termin für ein solch wichtiges Spiel über den Sommer? Davon kann man nicht ausgehen. Nintendo wird wohl einen Release für Breath of the Wild 2 zwischen September und November 2022 einplanen, die beste Zeit für einen solch hochkarätigen Titel.

Vielleicht bleibt noch etwas Zeit, um das Kopfgeld eines YouTubers einzutreiben, nachdem dieser sich einen Multiplayer für Breath of the Wild wünscht.

Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild befindet sich aktuell bei Nintendo in Entwicklung.