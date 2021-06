The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Interessantes Easteregg im Trailer entdeckt!

Über den Wolken... muss dieses Spiel wohl grenzenlos sein! Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde auf der E3 2021 gezeigt. - (C) Nintendo - Screenshot: YouTube.com

Seit der gestrige Trailer zu dem noch namenlosen The Legend of Zelda Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschienen ist, wird jeder Frame des Clips von den Fans analysiert. Eine aufmerksamer Fan hat es noch genauer genommen und hat dabei etwas sehr interessantes entdeckt!

Rückwärts gespielte Melodie

Der Versuch den Trailer rückwärts abzuspielen hat für einen Fan eine Offenbarung gebracht. Man kann so die Melodie von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wahrnehmen. Auf Twitter hat die Userin aitaikimochi ihre Entdeckung schon gepostet:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nichts Neues

Dass eine Melodie von The Legend of Zelda wiederverwendet, aber dabei rückwärts gespielt, wird, ist nichts Neues. Schon das Thema von The Legend of Zelda: Skyward Sword (2011) birgt Zeldas Wiegenlied (Lullaby) in sich, sollte man es rückwärts abspielt.

Falls ihr das verpasst habt, dann könnt ihr euch in der kommenden Neuauflage von The Legend of Zelda – Skyward Sword HD (2021) überzeugen.

Kein Titel von Nintendo wird momentan mehr erwartet als die Fortsetzung von The Legend of Zelda – Breath of the Wild. Ein Titel ist leider immer noch nicht in Sicht.

Auch wenn das 35. Jubiläum von The Legend of Zelda nicht so gebührend wie Super Mario’s 35stes gefeiert wurde, so hat die E3 einiges gut gemacht. Wie auch Super Mario wird das The Legend of Zelda Franchise ein Game & Watch: The Legend of Zelda Handheld bekommen.

Quelle: twitter.com via aitaikimochi