Ausschnitt aus dem Gameplay-Trailer von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (das nicht so heißen wird). - (C) Nintendo

Das nächste The Legend of Zelda wird nicht wirklich Breath of the Wild 2 heißen, ein Name für das Spiel muss noch enthüllt werden. Nintendo ist derzeit einfach noch nicht bereit, den offiziellen Untertitel zu enthüllen. Alleine schon der echte Name würde anscheinend den Spielern den entscheidenden Hinweis geben, was im Spiel passieren könnte.

In einem Interview mit IGN hat Bill Trinen und Nate Bihldorff von Nintendo Treehouse über die großen Nintendo-Enthüllungen zur E3 2021 gesprochen, darunter auch das nächste The Legend of Zelda.

Offiziell spricht Nintendo derzeit vom „Nachfolger von Breath of the Wild“. Das liegt daran, dass das Spiel einen anderen Untertitel haben wird, den Nintendo noch nicht enthüllen möchte.

Vom 1:38 Minuten langen Gameplay-Video, dass gestern gezeigt wurde, wird man auch nicht schlauer, was den Namen des Spiels betrifft.

Der echte Name von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

„Warum wir uns mit dem Namen zurückhalten, Spieler müssen einfach dranbleiben, denn Zelda-Namen sind offensichtlich wichtig“, sagt Trinen während des Interviews mit IGN. „Diese Untertitel … sie beginnen, kleine Hinweise darauf zu geben, was vielleicht passieren wird.“

Andere Zelda-Spiele hatten wichtige Untertitel, die entweder Gegenstände oder Themen enthüllten. Hier eine vollständige Auflistung aller The Legend of Zelda-Spiele:

Titel Release-Jahr Plattform The Legend of Zelda 1986 / 2004 /2006 / 2011 / 2013 NES / GBA / Wii / 3DS / WiiU Zelda II: The Adventure of Link 1987 / 2005 / 2011 NES / GBA / 3DS The Legend of Zelda: A Link to the Past 1991 / 2003 / 2016 SNES / GBA / 3DS The Legend of Zelda: Link’s Awakening 1993 / 2007 / 2011 / 2019 (Remake) Game Boy / 3DS / WiiU / Switch The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 / 2003 / 2007 /

2011 (3D) / 2015 Nintendo 64 / Gamecube / Wii /

3DS / WiiU The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 / 2009 / 2015 Nintendo 64 / Wii / 3DS The Legend of Zelda: Oracle of Seasons 2001 GB Color The Legend of Zelda: Oracle of Ages 2001 GB Color The Legend of Zelda: The Wind Waker 2003 / 2013 (HD) Gamecube / Wii U The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords 2003 / 2011 GB Advance / 3DS The Legend of Zelda: The Minish Cap 2004 / 2011 GB Advance / 3DS The Legend of Zelda: Four Swords Adventures 2005 Gamecube The Legend of Zelda: Twilight Princess 2006 / 2016 Gamecube, Wii / Wii U, 3DS The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 2007 NDS The Legend of Zelda: Spirit Tracks 2009 NDS The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 / 2021 Wii / Switch The Legend of Zelda: A Link Between Worlds 2013 3DS The Legend of Zelda: Tri Force Heroes 2015 3DS The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Wii U, Switch Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Titel) TBA - 2021 oder 2022 Switch

Nintendo ist aber nicht sauer, wie sie sagen, wenn die Spieler weiterhin Breath of the Wild 2 zum nächsten The Legend of Zelda sagen. Das Spiel soll 2022 auf den Markt kommen, wie wir vorausgesagt haben.