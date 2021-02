Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD kommt!

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - (C)Nintendo

In der gestrigen Nintendo Direct Präsentation wurde der Nintendo Wii Titel The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch als HD-Version angekündigt. Release-Termin wird der 16.07.2021 sein.

Die erweiterte Steuerung

Glücklicherweise bietet die Nintendo Switch mit der Remote Control die Möglichkeit The Legend of Zelda: Skyward Sword wie auf der Nintendo Wii zu spielen. Um im Handheld Mode oder auf der Nintendo Switch Lite spielen zu können, können nun sämtliche Waffen, wie Schwert und Schild auch nur mit den Knöpfen gesteuert werden. Dabeo lässt sich das Masterschwert mit dem rechten, unteren Analogstick führen. Hierfür erscheinen die Joy-Con Controller in einem interessanten The Legend of Zelda: Skyward Sword Design.

Die Story

In The Legend of Zelda: Skyward Sword wird nach der offiziellen The Legend of Zelda Chronik die erste Geschichte von The Legend of Zelda erzählt. So liegt es hier an Link, der hier im Wolkenhort lebt und einen riesigen Vogel reitet, sich Ghirahim und dem Todbringer zu stellen. Seine treue Begleiterin ist hier Phai, der Geist des Masterschwertes.

Das Theme

Wusstet ihr eigentlich, dass es sich beim musikalischen Theme von The Legend of Zelda: Skyward Sword – Ballad of the Goddess um das Zelda’s Wiegenlied von Koji Kondo rückwärts gespielt handelt! Komponiert haben die verkehrte Version von Hajime Wakai und Takeshi Hama.

Der 35. Geburtstag von The Legend of Zelda kommt immer näher, aber noch ist mit dem HD-Titel keine Krabbelmiene geplatzt. So warten wir noch auf weitere Ankündigungen, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Quellen: youtube.com via Nintendo DE, twitter.com via NintendoAmerica