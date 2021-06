Zelda: Breath of the Wild 2 – Trailer hat ein Ocarina of Time Easteregg

Prinzessin Zelda - ©Nintendo; Quelle: YouTube Video

Einem sehr aufmerksamen Fan ist ein sehr verstecktes aber eindeutiges Easteregg von dem legendären Nintendo 64 Titel The Legend of Zelda – Ocarina of Time im Trailer vom noch namenlosen The Legend of Zelda – Breath of the Wild Nachfolgers aufgefallen.

Tatsächlich hat Nintendo sein Meisterwerk von 1998 nicht vergessen. Der letzte Trailer des im nächsten Jahr kommenden großen The Legend of Zelda Titels, welcher auf der E3 2021 präsentiert wurde, beinhaltet mehr als das Auge und Ohr zuerst vermutet hat. Schon kurz nach Release ist einem anderen aufmerksamen Fan im selben Trailer die rückwärts gespielte Musik aus The Legend of Zelda – Breath of the Wild aufgefallen.

Der Ausschnitt des Trailers

Nun aber zu dem Fan der eher visuell statt auditiv veranlagt war und seinem Zusammenschnitt des Trailers und The Legend of Zelda – Ocarina of Time.

In dem düsteren Trailer sieht man wie Prinzessin Zelda sich überrascht umdreht und ihr Hand auf ihr reines Herz legt. Diese Bewegung und Ansicht findet 1:1 auch in The Legend of Zelda – Ocarina of Time statt als Link als Kind die ebenso noch junge Prinzessin aufsucht. Natürlich handelt es sich bei beiden Prinzessinnen und je eine andere Inkarnation, aber offensichtlich haben die beiden mehr als nur den Namen und Titel gemeinsam.

Kommt der Titel auch für die Switch 2?

Der The Legend of Zelda – Breath of the Wild Nachfolger soll ein eigenständiger Titel werden. Deshalb auch die lange Entwicklungszeit. Es ist natürlich möglich, dass mit dem Release des Spieles auch eine Nintendo Switch Nachfolger kommt, sodass der neue Titel auf der jetzigen Nintendo Switch und ihrem Nachfolger vertreten sein wird. So wie es schon bei The Legend of Zelda – Twilight Princess mit Nintendo Game Cube und Nintendo Wii oder The Legend of Zelda – Breath of the Wild auf der Nintendo Wii U und Nintendo Switch schon vorgekommen ist.

Kein Titel von Nintendo wird momentan mehr erwartet als die Fortsetzung von The Legend of Zelda – Breath of the Wild. Ein Titel ist leider immer noch nicht in Sicht.

Auch wenn das 35. Jubiläum von The Legend of Zelda nicht so gebührend wie Super Mario’s 35stes gefeiert wurde, so hat die E3 einiges gut gemacht. Wie auch Super Mario wird das The Legend of Zelda Franchise ein Game & Watch: The Legend of Zelda Handheld bekommen.

