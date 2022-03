Fortnite Kapitel 3, Staffel 2: No-Build-Modus, Resistance und Dr. Strange

Vor einigen Wochen kam das Gerücht eines “No-Build-Modus” für Fortnite auf. Das ikonische Battle Royale-Spiel von Epic Games, ohne die Funktion sich mit Gebäudeteilen “einzukesseln”. Klingt gut? Gibt es mit Kapitel 3/2 nun auch endlich. Zeitlich begrenzt.

In Fortnite Kapitel 3, Staffel 2, dreht sich alles um den “Widerstand” (Engl.: Resistance). In einem epischen neuen Trailer sieht man, was einem in der neuen Staffel erwartet. Und die Schlachtszene ist eine Mischung aus Command and Conquer (Maulwurfpanzer, Zeppeline) und Avengers: Endgame, samt imposanten Auftritt von Dr. Strange, der zur Hilfe eilt.

Dabei sieht man auch, wie der “Build-Modus” in Fortnite abgedreht wird. Endlich, denken sich viele Spieler.

Fortnite: “No-Build-Modus” wird Wirklichkeit

Anfang des Jahres war es noch ein Gerücht, bei dem sich einige gedacht haben: “Wirklich? Das ist doch Fortnite, dass funktioniert eigentlich gar nicht ohne zu Bauen.”

Der Widerstand sammelt sich, um gegen Doctor Sloane anzutreten, der mit einer mächtigen Armee zurückgekehrt ist. Wir sehen “Maulwurfpanzer” (Erdbohrer) die wiederum kleinere Panzer befördern, samt Zeppelinen am Himmel, die gegen die Kampfbusse aus Fortnite antreten. Es gibt auch neue Parkour-Mechaniken, die bereits in der letzten Staffel durchgesickert sind. Da hat wohl jemand bei Epic Games Dying Light 2 interessant gefunden!

Parkour-Mechanik nun Standard im Spiel

“Wenn man schon nicht bauen kann, dann wenigstens elegant bewegen”, dachte man sich wohl bei Epic. Das neue “Movement” ermöglicht es, für eine begrenzte Zeit schneller zu sprinten, durch Türen zu schlagen oder sogar größere Klippen zu erklimmen.

Weitere Features, die im Rest des Trailers angeteasert werden, sind Seillifte, die Spieler auf die Spitze eines Berges bringen, ähnlich wie Seilrutschen, und ein einzigartiges Objekt, das von Doktor Sloane verwendet wird und alle Builds in der Nähe eliminiert. Es wird interessant sein, ob dieses Objekt im Spiel bleibt – aber dem dürfte so sein. Zumindest ist jetzt einmal für eine Woche das Bauen in Fortnite ausgesetzt: “No-Build” regiert jetzt eine Woche.

Fortnite-Schlacht gegen Doctor Sloane: Strange eilt zur Hilfe

Der neue Trailer für Kapitel 3, Staffel 2, enthüllte natürlich auch neue Charaktere. Neben Dr. Strange und “The Prowler” sind Iron Man und Mitglieder von “The Seven” zu sehen. Natürlich wird diese Staffel damit nicht genug sein, sondern es werden noch viele weitere Skins hinzugefügt, auf die wir uns freuen können.

“Eine große Schlacht gegen einen übermächtigen Gegner” könnte zur aktuellen Zeit nicht schlechter gewählt sein, findet ihr? Epic Games wird bis zum 3. April 2022 alle getätigten Umsätze in Fortnite für Hilfsmaßnahmen in der Ukraine verwenden.

Microsoft hat sich bei diesen Bemühungen ebenfalls Epic Games angeschlossen und wird alle Nettoeinnahmen aus allen Verkäufen von Fortnite-Inhalten im Microsoft Store während dieses Zeitraums beisteuern.

Das Battle Royale-Spiel Fortnite ist jetzt für Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch, iOS und Android verfügbar.