Fortnite-Gerücht: “Rocket Racing” bekommt “Death Race”-Modus

Du bist vielleicht schon begeistert von Rocket Racing, dem Rennspielmodus in Fortnite, das von Psyonix, den Machern von Rocket League selbst, erstellt wurde. Nun gibt es ein interessantes Gerücht. Es gibt möglicherweise einen “Death Race”-Modus, der derzeit in Arbeit ist!

Woher stammt das Gerücht? Kürzlich gab es eine Datamining-Geschichte, die darauf hindeutet, dass so etwas wie “Death Race” für Rocket Racing kommt. Wann genau dieser Modus veröffentlicht wird, bleibt jedoch noch unklar. Aber basierend auf einigen durchgesickerten Details sowie dem allgemeinen Verständnis dessen, was ein “Death Race” ist, können wir uns schon eine Vorstellung davon machen, wie dieser Modus aussehen könnte.

Fortnite: Rocket Racing bekommt anscheinend “Death Race”-Modus

Für diejenigen, die gerade erst mit Rocket Racing begonnen haben oder sich für solche Neuigkeiten und Leaks interessieren, wurde der Modus vor nicht allzu langer Zeit zusammen mit anderen wie LEGO Fortnite und dem Fortnite Festival enthüllt. Epic Games hat bereits angekündigt, dass “neue Modi, Karten, Kreativgeräte, Belohnungen und mehr” bald hinzugefügt werden sollen. Es gibt also bereits Präzedenzfälle für die Einführung eines solchen Modus oder zumindest neuer Modi im Allgemeinen.

Wenn Rocket Racing tatsächlich einen Death Race-Modus bekommt, wie könnte der aussehen? Laut einem Tweet von BeastFNCreative, einem auf Fortnite spezialisierten “X”-Account, wird der Modus Umgebungs-Hindernisse enthalten, die Spieler nutzen können, um Gegner zu zerstören.

“Psyonix arbeitet an einem Modus namens Death Race,” sagte der Leaker. “Dieser Modus hat zum Ziel, die Strecke durch Objekte wie Stacheln schwieriger zu gestalten, was es anderen Spielern ermöglicht, von anderen in Wände geschubst zu werden und verschiedene andere tödliche Hindernisse.”

Wird der neue Modus für Rocket Racing tatsächlich so heißen?

Rocket Racing in Fortnite könnte bald einen neuen Modus namens “Death Race” bekommen. Denk an Filme wie Death Race oder ähnliche Videospiele. Stell dir Hindernisse, Gefahren, Power-ups vor – all das auf einer Strecke, während Spieler versuchen, als Erste die Ziellinie zu erreichen. Es gibt jedoch Gerüchte, dass der Name “Death Race” vielleicht zu intensiv für Fortnite ist. Also könnte der Modus, falls er jemals erscheint, einen anderen Namen bekommen. Aber eines ist sicher: Es wird actiongeladen sein!

Von den neuen Spielmodi in Fortnite ist Rocket Racing ziemlich beliebt, aber der Favorit scheint LEGO Fortnite zu sein. Das Fortnite Festival hat weniger Interesse geweckt, aber die Entwickler versprechen, es langfristig zu unterstützen. Vielleicht wird es sich mit der Zeit besser etablieren.

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform verfügbar. Ob Rocket Racing auch im geplanten Fortnite-Film Anklang findet? Die Zeit wird es zeigen.