Zack Snyder hat Interesse an einem Fortnite Film

Zack Snyder möchte Fortnite wohl als Film auf die große Leinwand bringen. Das Spiel ist ein großer Erfolg und vereint verschiedene Elemente aus anderen IPs. Epic Games hat mit Fortnite etwas Einzigartiges geschaffen, das als Tower Defense-Spiel begann und sich später zum Battle Royale entwickelte. Es bietet benutzerdefinierte Spielmodi und von Epic selbst entwickelte Erfahrungen wie das Fortnite Festival und LEGO Fortnite. Fortnite hat sich zu einem einzigartigen Erlebnis entwickelt, das mit nichts anderem auf dem Markt vergleichbar ist.

Es hat Millionen von Menschen begeistert, darunter auch Zack Snyder, Regisseur von Justice League und Rebel Moon. Snyder hat in diesem Jahr seine Begeisterung für Fortnite sehr offen gezeigt. Als er kürzlich in einem Interview mit Etalk gefragt wurde, ob er einen Fortnite-Film machen wolle, äußerte Snyder seine Ambitionen. Der Regisseur sagte: ‘Natürlich!’ und dass er zu einer solchen Aussicht niemals nein sagen würde. Er wollte auch Rebel-Moon-Skins in Fortnite machen, aber das kam nie zustande.

Wird es in der Zukunft einen Fortnite Film geben?

Ich wollte wirklich ein paar Fortnite-Skins für den Film [Rebel Moon] machen, vor allem, weil das die offensichtlichste Beteiligung ist. Aber ja, sieh mal, Fortnite ist eine erstaunliche Welt, und es ist eine erstaunliche Ablenkung für mich. Aber es ist wirklich cool, und die Alchemie, die sie dort geschaffen haben, ist wirklich einzigartig. Als ich anfing, es zu spielen, dachte ich, ich wüsste, was es ist, und dann war es etwas ganz anderes.

Ein Fortnite Film könnte ein echter Kassenschlager werden. Wir erwarten in den nächsten Jahren unter anderem einen Minecraft-Film, der buchstäblich keine Story hat, also ist alles möglich. Ein Fortnite Film hat jedoch etwas mehr Potenzial, da Epic Games schon seit Jahren eine Geschichte über alle Staffeln hinweg erzählt und sogar große Superstars wie Dwayne “The Rock” Johnson in die Erzählung des Spiels einbezogen hat. Ob sich das jemals zu einem Animations- oder Live-Action-Film ausweiten lässt, ist ein Rätsel, aber zumindest scheint Snyder darauf erpicht zu sein, es zu tun. In Anbetracht seiner Erfahrung im Erzählen großer Geschichten mit mehreren großen, ikonischen Charakteren wie Batman und Superman scheint er einer der am besten geeigneten Leute für diesen Job zu sein.