Fortnite: Leak deutet auf neue Zusammenarbeit mit Nike hin

Ein aktueller Leak deutet darauf hin, dass Fortnite in Zusammenarbeit mit Nike ein neues Set von Skins und anderen Gegenständen einführen wird. Epic Games hat bereits in der Vergangenheit mit Nike zusammengearbeitet, um themenbezogene Kosmetika für Fortnite bereitzustellen. Die letzte Partnerschaft fand im Jahr 2023 statt.

Fortnite hat bereits einige der größten Kollaborationen in der Videospielindustrie gesehen. In den letzten Jahren hat die Fangemeinde einige interessante Crossovers erlebt, von Musikern wie Ariana Grande und Travis Scott bis hin zu Franchises wie DC und Marvel. Epic Games lässt sich immer wieder einzigartige Ideen einfallen, um die Community zu fesseln. Zum Beispiel hat das Eminem-Konzert in Fortnite viele überrascht und war eines der erfolgreichsten Events im Spiel. Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass eine äußerst beliebte Partnerschaft in Chapter 5 Season 2 von Epic Games zurückkehren wird. Fans fragen sich, was der Entwickler noch so auf Lager hat.

In einem neuen Tweet verrät der beliebte Fortnite-Leaker iFireMonkey, dass die gefeierte Zusammenarbeit zwischen Nike und Fortnite nächste Woche zurückkehren wird. Der Leak stammt aus einem Instagram-Video, das von der Twitch-Streamerin Jalon gepostet wurde. In dem Video zeigt sie ein Paar Air Max Dn, die sie im Rahmen einer Partnerschaft mit Nike für die Einführung der Sneaker und das Airphoria Volume 2 Event erhalten hat.

The Airphoria Vol 2 collab will feature new skins, emotes, and cosmetics according to the special gift package Nike has been sending out to some content creators Instagram reel I got this image from: https://t.co/lA2G0QMO3P pic.twitter.com/a0e1B5Jalg — iFireMonkey (@iFireMonkey) March 24, 2024

Fortnite und Nike könnten das beliebte Airphoria-Event zurückbringen

Eine Broschüre in der Air-Max-Dn-Verpackung gibt einen detaillierten Überblick darüber, was die Fans von der Zusammenarbeit erwarten können. Darin heißt es, dass das Airphoria-Event mehrere Spielmodi, Outfits, Emotes und Kosmetika zu Fortnite hinzufügen wird. Das Event, das sich auf die Einführung der nächsten Generation von Nikes Air-Technologie konzentriert, wird am 26. März 2024 im Spiel starten. Das Update v29.10 von Fortnite soll am selben Tag veröffentlicht werden, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Event als Teil des Patches hinzugefügt wird.

Die Fans freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit, da die zuvor veröffentlichten Skins ein großer Hit im Spiel waren. Und auch die im Rahmen des Updates hinzugefügte Map “Creative” wurde von der Community sehr gut angenommen. Die Spieler bekamen einen kostenlosen Air Max 1 ’86 Back Bling für die Teilnahme am ursprünglichen Event, es ist also gut möglich, dass Nike und Fortnite dieses Mal noch mehr Kosmetika verteilen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Fans als Nächstes das lang erwartete Avatar-Crossover erwartet haben, hat Epic Games die Community mit der Rückkehr des Airphoria-Events erneut überrascht.

Worum geht es im Spiel?

Fortnite ist ein beliebtes Videospiel, das von Epic Games entwickelt wurde. Es gibt drei verschiedene Modi: Battle Royale, Kreativmodus und Rette die Welt. Im Battle Royale-Modus kämpfen bis zu 100 Spieler auf einer Insel ums Überleben, während sie Waffen, Ressourcen und Gebäude nutzen. Im Kreativmodus können die Spieler ihre eigenen Welten, Spiele und Herausforderungen erschaffen und mit anderen teilen.