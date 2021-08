Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mit April O’Neil

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge (C) Dotemu und Tribute Games

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist eine Hommage an die vergangene Zeit der Videospiele und welchen bleibenden Eindruck sie bei uns hinterlassen haben. Als Retro-2D-Sidescroller lädt der nächste TMNT-Ableger alle Fans dazu ein den Foot Clan zu besiegen und Meister Shredder in die Knie zu zwingen!

Frühere Trailer von TMNT: Shredder’s Revenge deuteten darauf hin, dass weitere Charaktere in der Zukunft angekündigt werden, doch niemand wusste genau um wen es sich hier handelt. Doch seit der Gamescom 2021 wissen wir Bescheid, denn mit April O’Neil bekommen die Schildkröten die weibliche Unterstützung die sie sich schon immer gewünscht haben. Im Trailer selbst bekommen wir April genauer zu sehen und auch welche speziellen Fähigkeiten zu ihrem Repertoire zählen.

Das Mikrofon sowie ein Kamerastativ sind die Waffen die April in ihren Kämpfen verwendet. Für die schweren Schläge wird das Stativ ausgepackt und für die Standard-Moves eignet sich das Mikrofon am bestehen. Mit dem bekannten “Mic-drop” verhöhnt April ihre Gegner noch zusätzlich dazu. Durch ihr breites Spektrum an Fähigkeiten besitzt sie die nötige Fähigkeit die anstehenden Gegnerscharen auszuschalten.

Combos mit Leonardo und Co!

April besitzt ebenso die Fähigkeit ihre eigenen Combos mit denen von den vier Schildkröten zu vereinigen. Ob durch Sprung- und Drehattacken bis hin zu einer heranrasenden Bowlingkugel ist so ziemlich alles mit von der Partie. April O’Neil gilt schon lange als Fan-Liebling und wird eine willkommene Abwechslung zum Arcade Beat’em-Up sein.

Bei dem Reveal-Trailer im März wirkte es ganz so als wenn Meister Splinter auch Teil des Rosters wird, doch bislang hat sich Dotemu nicht weiter dazu geäußert. Daher ist unklar ob noch weitere spielbare Charaktere hinzu kommen oder nicht. Mögliche Power-Up Charaktere oder temporäre Verbündete könnten in Zukunft auch noch eine große Rolle spielen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge erscheint für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, jedoch peilen die Entwickler 2022 als Zeitraum an!