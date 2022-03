Teenage Mutant Hero Turtles – The Cowabunga Collection mit 13 Titel kommt

Teenage Mutant Hero Turtles - The Cowabunga Collection - ©Konami; Bildquelle: Screenshot youtube.com/konami

Gestern wurden bei der State of Play-Show die riesengroße Retro-Sammlung: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection für alle gängigen Plattformen (PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und Steam) mit einem Trailer vorgestellt. Die Collection umfasst ganze 13 klassische Titel der Ninja Schildkröten und soll noch dieses Jahr erscheinen.

Die Turtles der 80er und 90er

Damals galt nichts als cool, wenn keine der Schildkröten darauf waren. Kein Wunder also, dass in kürzester Zeit unzählige Titel von den Teenage Mutant Hero Turtles auf den Markt gekommen sind. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection umfasst so ziemlich alle Titel, welche Ende der 80er und Anfang der 90er herausgekommen sind. Von allen damaligen Plattformen wie Arcade, SNES, NES, Sega Mega Drive und sogar drei Game Boy Titel sind dabei. Wer hätte je für möglich gehalten, dass wir offiziell jemals originale Game Boy Titel auf modernsten HD-Konsolen wieder sehen würden?

Der Trailer

Hier, der gestern vorgestellte Trailer von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection:

Die Titelsammlung mit allen Details

Da manche Titel in abgeänderter Form auf mehreren Plattformen erschienen sind, sieht man bei Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection vor lauter Turtles keine Schildkröten mehr. Hier eine Übersicht der Titel unter der jeweiligen Plattform und den Veröffentlichungsjahren:

Arcade-Titel

Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)

(1989) Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (1991)

Game Boy-Titel

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (1990)

(1990) Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (1991)

(1991) Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (1993)

NES-Titel

Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)

(1989) Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (1989)

(1989) Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (1991)

(1991) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (1994)

SNES-Titel

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (1992)

(1992) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (1993)

Sega Mega Drive-Titel

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (1992)

(1992) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (1993)

Neben der Hommage alter Titel, in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, erhalten wir mit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, nun endlich auch eine Titelsammlung der originalen Spiele von damals. Denn keine Hommage ist so gut wie ein zeitlose Originale.

Weitere Retro-Sammlungen

Konami wird diese Sammlung veröffentlichen. Entwickelt wurde das Ganze von Digital Eclipse, welche in der Vergangenheit mehrere solcher Retro-Sammlungen entwickelt haben:

Mega Man Legacy Collection (2015)

(2015) The Disney Afternoon Collection (2017)

(2017) SNK 40th Anniversary Collection (2018)

(2018) Street Fighter 30th Anniversary Collection (2018)

(2018) Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King (2019)

(2019) Samurai Shodown NeoGeo Collection (2020)

(2020) Blizzard Arcade Collection (2021)

(2021) Disney Classic Games Collection (2021)

Besonders die Street Fighter 30th Anniversary Collection ist hier hervorzuheben, da es sich hier um eine sehr gelungene Sammlung und Umsetzung handelt, welche die Klassiker im Geist einfängt. Wir sind gespannt auf die Umsetzung der 13 Turtles Klassiker und fragen uns auf was für eine Retro-Sammlung wir uns nach dem Turtles-Fieber als nächstes freuen dürfen.

