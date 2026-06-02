Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Silent Hill ist wieder in Bewegung. Nach dem erfolgreichen Comeback der Reihe schauen Horror-Fans besonders genau hin, sobald irgendwo ein neuer Hinweis auftaucht. Genau das passiert jetzt bei Silent Hill: Townfall. Kurz vor der nächsten State of Play ist offenbar ein ESRB-Rating zum Spiel aufgetaucht.

Der Zeitpunkt ist auffällig. Altersfreigaben erscheinen oft dann, wenn ein Spiel näher an Release, Vorbestellung oder neuer Präsentation ist. Sie sind keine Garantie für einen Trailer. Aber sie sind deutlich belastbarer als ein normales Gerücht. Silent Hill: Townfall ist offiziell für 2026 angekündigt und wird auf der PlayStation-Webseite weiterhin als kommender PS5-Titel geführt.

Warum das ESRB-Rating so spannend ist

Ein ESRB-Rating ist keine klassische Leak-Quelle. Es kommt von einer offiziellen Einstufungsstelle und beschreibt normalerweise Inhalte, die für eine Altersfreigabe geprüft wurden. Silent Hill: Townfall wurde von der ESRB mit Mature 17+ bewertet, unter anderem wegen Blut, starker Sprache und Gewalt.

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Das passt exakt zur Marke. Silent Hill war nie reiner Monster-Horror. Die Reihe lebt von psychologischem Druck, kaputten Orten, Schuld, Angst und Bildern, die im Kopf bleiben. Wenn Townfall jetzt eine endgültigere Alterseinstufung erhält, wirkt das wie ein weiterer Schritt in Richtung konkreter Veröffentlichung.

Noch wichtiger ist aber der Kontext. Sony hält heute, am 02. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit, eine State of Play ab. Ein Einblick in Townfall könnte also sehr real werden.

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Silent Hill: Townfall ist kein normales Serien-Sequel

Townfall unterscheidet sich deutlich von klassischen Silent Hill-Teilen. Das Spiel entsteht bei Screen Burn, früher bekannt als No Code, und wird von Konami sowie Annapurna Interactive veröffentlicht. Die Handlung ist rund um Simon Ordell, der in eine Inselstadt zurückkehrt, um „Dinge in Ordnung zu bringen“. Dort erwarten ihn angespannte Fluchtmomente, explosive Konfrontationen und psychologische Rätsel.

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Die offizielle Konami-Seite nennt das Spiel klar „Psychological Horror“. Simon wacht in St. Amelia auf, trägt nur seine Kleidung, einen Infusionsbeutel und ein medizinisches Armband mit seinem Namen. Außerdem spielt ein mysteriöses CRTV-Gerät offenbar Stimmen ab, die ihn in Richtung Stadt ziehen.

Das klingt nach Silent Hill, aber nicht nach Routine. Townfall wirkt kleiner, experimenteller und persönlicher als ein großer Hauptteil. Genau darin liegt der Reiz. Ein weiterer Unterschied: Silent Hill: Townfall setzt auf First-Person-Survival-Horror. Vielleicht sehen wir heute bereits mehr davon, wir bleiben für dich dran.

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