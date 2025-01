Fortnite: Steht ein Devil May Cry Crossover bevor?

Leaker behaupten, dass die Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Devil May Cry bald bevorstehen könnte. Obwohl es viele Leaks zu Fortnite gibt, werden nicht alle immer rechtzeitig umgesetzt. Die Spieler haben lange über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen dem Titel und der Devil May Cry-Reihe spekuliert, und laut verschiedenen Quellen könnte dieser Zeitpunkt jetzt nah sein.

Zusammen mit der erwarteten Veröffentlichung von Hatsune Miku gibt es zahlreiche Leaks zu Fortnite. Während viele verrückte Vorschläge in Umfragen zu Charakteren auftauchen, könnte eine realistischere Option die Rückkehr zu alten Partnerschaften sein. Fortnite hat in der Vergangenheit mit Capcom zusammengearbeitet und mehrere Resident Evil-Charaktere ins Spiel gebracht. Einige treue Fans würden es begrüßen, wenn auch die Devil May Cry-Reihe hinzugefügt würde.

Laut der Fortnite-Quelle ShiinaBR haben die Leaker Loolo_WRLD und Wensoing auf X (ehemals Twitter) Informationen geteilt, die darauf hindeuten, dass die lang erwartete Zusammenarbeit zwischen Devil May Cry und Fortnite bald stattfinden könnte. Wensoing erwähnt, dass Nick Baker, der Mitbegründer von XboxEra, dieses Gerücht ursprünglich 2023 erwähnte, und seitdem haben viele Insider begonnen, die Informationen zu bestätigen, was darauf hindeutet, dass die Enthüllung näher rücken könnte.

Weitere mögliche Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Capcom

Da es bereits zahlreiche Gerüchte gibt, dass Fortnite in den kommenden Wochen erscheinen wird, spekulieren einige Leute, dass die Devil May Cry-Kollaboration nach Chapter 6 Season 1 starten könnte, sollten diese Informationen korrekt sein. Einige Fans haben die Gültigkeit der Leaks infrage gestellt, da es lange gedauert hat, bis sie von anderen bestätigt wurden.

Allerdings haben viele auf Nick Bakers bisherige Erfolgsbilanz bei Leaks hingewiesen, da er korrekt die Kollaborationen von Doom und Teenage Mutant Ninja Turtles mit Fortnite vorhergesagt hat. Die Entwickler könnten sich für Dante und Vergil entscheiden, da sie als die ikonischsten Charaktere der Devil May Cry-Reihe gelten.

Wie die jüngste Zusammenarbeit mit Cyberpunk 2077 gezeigt hat, ist es jedoch möglich, dass die Entwickler eine andere Wahl treffen. Viele Fans waren überrascht von der Veröffentlichung von Female V, aber Fortnite tendiert dazu, in seinen Crossovers sowohl männliche als auch weibliche Optionen anzubieten, und Capcoms frühere Kollaborationen mit dem Spiel unterstützen diese Idee.

Das könnte bedeuten, dass Lady, Trish oder sogar Nico als spielbare Fortnite-Skins auftauchen könnten. Weitere beliebte Charaktere könnten Nero aus Devil May Cry 4 und V aus Devil May Cry 5 sein. Da der Leak nun wieder aufgetaucht ist, erwarten viele, dass bald mehr Informationen veröffentlicht werden.

Quelle: x.com via @ShiinaBR