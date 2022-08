Fortnite: Nächste Woche soll der “Doom Slayer”-Skin kommen

Der Doom Slayer soll bereits nächste Woche für Fortnite kommen! Der bekannte Leaker HypeX sagt voraus, dass wir den bekannten Spielecharakter aus den id Software-Shootern bald am Battle Royale-Schlachtfeld sehen werden.

Warum jetzt? Nun, es gibt gute Gründe: die QuakeCon. Und natürlich zu Ehren von DOOM 64, dass jetzt kostenlos im Epic Games Store (PC) erhältlich ist. Zur Feier der jährlichen QuakeCon gibt es großartige Aktionspreise auf alle Bethesda-Spiele. Außerdem hat Fall Guys erst kürzlich Doom-Skins erhalten. Fortnite wäre also nicht das einzige Spiel von Epic Games, dass ein Crossover mit DOOM erhalten würde.

Doom Slayer skin is most likely coming NEXT WEEK 🔥@MidaRado hasn't been wrong about previous collabs and he just tweeted 3 franchise names (Doom included) claiming that one of them happens next week. Doom 64 is also FREE on the Epic Games Store now until the 25th! pic.twitter.com/0AVmjqGEed

— HYPEX (@HYPEX) August 19, 2022