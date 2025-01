Fortnite: Alles zum nächsten Live-Event 2025

Fortnite-Live-Events sind besonders eindrucksvolle Updates des Spiels, die den Spielern die Gelegenheit bieten, für einen begrenzten Zeitraum an gemeinsamen Feierlichkeiten teilzunehmen und oft auch Belohnungen zu verdienen. In Chapter 6 Season 1 gab es bisher keine Live-Events, jedoch endet die aktuelle Battle-Royale-Saison erst Ende Februar, was Epic Games noch ausreichend Zeit für einige Überraschungen lässt. In diesem Guide erfährst du alle bisher bekannten Informationen zum nächsten Fortnite-Live-Event. Der Entwickeler hat noch keinen offiziellen Termin für das nächste Live-Event bestätigt. Es wird spekuliert, dass es am 14. Januar 2025 in Chapter 6 Season 1 zu einem spektakulären Showdown zwischen Godzilla und King Kong kommen könnte, jedoch ist dies noch nicht offiziell bestätigt.

Das letzte Live-Event, Remix: Das Finale, fand am 30. November 2024 um 8 Uhr im Battle-Royale- und Zero-Build-Modus statt. Während dieses Events konnten Spieler den Slayer Juice WRLD Skin und auch das Bundle kostenlos erhalten, indem sie sich zwischen dem 25. November um 15 Uhr und dem 30. November um 3 Uhr in Fortnite einloggten. Solltest du das Juice WRLD Tribute oder frühere Events verpasst haben, bietet Epic Games oft die Möglichkeit, die Kosmetika, die bei den Live-Events gewonnen wurden, auf andere Weise zu erhalten. Daher lohnt es sich, regelmäßig im Ingame-Store nachzusehen, ob etwas fehlt. Um an einem Fortnite-Live-Event teilzunehmen, musst du dich zur angegebenen Startzeit und am entsprechenden Datum in einem Battle-Royale- oder Zero-Build-Match befinden.

Spannende Live-Events in Fortnite auch 2025

Während einige Events nur einmalige Erlebnisse sind, hat Epic Games bekanntgegeben, dass das Finale-Event zwischen dem 30. November und dem 1. Dezember nur zweimal angesehen werden kann. Während ihr auf das Finale-Event von Remix und den Start von Kapitel 6 wartet, könnt ihr alles ansehen, was in Kapitel 6 von Fortnite auf euch noch zukommt, einschließlich des geleakten Themes und der Biome sowie einer Kooperation zwischen Dämonentöter und Animation.

