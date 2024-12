Fortnite OG im „Bot-Wahn“: So viele Bots gibt es wirklich im Spiel

Fortnite OG, der beliebte Spielmodus, der kürzlich zurückgekehrt ist, sorgt für Frustration unter den Fans. Während die ersten Reaktionen auf die Rückkehr positiv waren, ist die Begeisterung mittlerweile deutlich abgeflaut. Ein entscheidender Grund dafür? Die fast unüberschaubare Anzahl an Bots, die in jedem Match auftauchen.

Wie viele Bots spielen wirklich mit? – Wie es scheint, hat Epic Games eine Obergrenze von „nur“ 12 echten Spielern pro Match in Fortnite OG festgelegt. Dies bedeutet, dass in einem vollen Match mit 100 Spielern etwa 88 davon Bots sind. In einer Reihe von Tests, die von dem Fortnite-Spieler „@AllyJax_“ durchgeführt wurden, wurde diese Zahl bestätigt. Zwar gab es immer wieder Bots in Fortnite, jedoch war die Anzahl in diesem speziellen Modus nie so hoch. Diese Entwicklung erklärt, warum viele erfahrene Fortnite-Spieler die OG-Version mittlerweile als wenig herausfordernd empfinden.

Die gute Nachricht: Nachdem diese Entdeckung bekannt wurde, hat der Entwickler schnell reagiert. Laut weiteren Tests hat sich die Spieleranzahl in Fortnite OG mittlerweile auf mehr als 50 echte Spieler pro Match erhöht. Dennoch sind immer noch rund 45 bis 50 der verbleibenden Spieler Bots. Obwohl dies eine deutliche Verbesserung darstellt, bleibt die Tatsache, dass ein Großteil der Spieler auf künstliche Intelligenz basiert, was das Spielerlebnis für viele nach wie vor enttäuschend macht.

Epic have just adjusted this. The real player count is MUCH lower still, but it is no longer capped at 12. https://t.co/3VDOc7JuvY pic.twitter.com/E4XECiv9xM — AllyJax (@AllyJax_) December 19, 2024

Es scheint, dass Epic Games weiterhin an der Balance zwischen echten Spielern und Bots feilen wird. Der endgültige Anteil echter Spieler ist derzeit noch unklar, aber die allgemeine Meinung unter den Spielern ist, dass mindestens 75 Prozent der Spieler in einem Match echte Personen sein sollten. Andernfalls könnte der fehlende Wettbewerb Fortnite OG daran hindern, die langanhaltende Popularität zu erreichen, die sich die Entwickler erhoffen.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, wie Epic Games Fortnite OG weiter anpassen wird. Sollte das Spiel weiterhin von zu vielen Bots dominiert werden, könnte dies die Spieler langfristig abschrecken.

