Fortnite bricht alle Spieler-Rekorde: Was steckt hinter dem Erfolg?

Fortnite hat es wieder geschafft! Mit über 14,3 Millionen gleichzeitigen Spielern hat das beliebte Battle-Royale-Game einen neuen Meilenstein gesetzt. Doch wie kam es zu diesem unglaublichen Erfolg, und was bedeutet das für dich als Fortnite-Fan?

Das Event „Remix: The Finale“ brachte die Fortnite-Community am 30. November so richtig in Bewegung. Dieses virtuelle Konzert war mehr als nur ein musikalisches Highlight – es war ein Tribut an den verstorbenen Rapper Juice WRLD und ein Abschied von Kapitel 2 Remix. Neben Juice WRLD traten auch Snoop Dogg, Ice Spice und Eminem auf. Die Mischung aus Live-Musik und Gaming machte das Event einzigartig und zog Millionen Spieler weltweit an.

Folge uns bei Google News

Fortnite-Rekord: Warum ist dieses Konzert so besonders?

Die Veranstalter haben nichts dem Zufall überlassen. Snoop Dogg präsentierte seinen neuen Song „Another Part Of Me“ mit Sting, während Juice WRLD mit „Empty Out Your Pockets“ aus seinem posthumen Album „The Party Never Ends“ die virtuelle Bühne rockte. Für Fans war es nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern auch ein emotionaler Moment, um Abschied zu nehmen.

You. Showed. Up. More than 14 million concurrent players partied up for Remix: The Finale and more than 3 million estimated people streamed it online. This is a new Fortnite all-time record for an in-game concert – thank you! 🦋 We’re running it back at 8:00 PM ET tonight for… pic.twitter.com/1X48yjSD2Q — Fortnite (@FortniteGame) November 30, 2024

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Nach dem Konzert gab es die große Überraschung: Über 14,3 Millionen Spieler waren gleichzeitig online – ein Rekord, den Fortnite noch nie zuvor erreicht hatte! Gleichzeitig streamten über drei Millionen Menschen das Event live auf Plattformen wie Twitch, X (vormals Twitter) und YouTube. Damit ist Fortnite nicht nur der Liebling der Gaming-Welt, sondern auch ein Pionier für virtuelle Konzerte.

Zum Vergleich: Das sind die Spieler-Rekorde auf Steam (Maximale Spieleranzahl)

Rang Spiel Release Maximale Spieler Rekordtag 1 PUBG 21. Dezember 2017 3.257.248 13. Januar 2018 2 Black Myth: Wukong 20. August 2024 2.358.580 20. August 2024 3 Palworld 19. Januar 2024 2.101.867 27. Januar 2024 4 CS:GO / Counter-Strike 2 21. August 2012 1.818.773 6. Mai 2023 5 Lost Ark 11. Februar 2022 1.325.205 12. Februar 2023

Fortnite: Wie geht es nach dem Spieler-Rekord weiter?

Der Hype endet hier nicht! Kapitel 6: Season 1 verspricht spannende Neuerungen mit einem Samurai-Thema, inspiriert von japanischen Legenden. Freu dich auf neue Battle-Pass-Items, maskierte Krieger, gigantische Bossgegner und sogar auf Leaks über King Kong und eine mögliche Zusammenarbeit mit „Demon Slayer“. Es bleibt also spannend für Fortnite-Spieler!

Dieses Event zeigt, dass Fortnite nicht nur ein Spiel ist, sondern ein globales Phänomen. Es verbindet Millionen Menschen weltweit – sei es durch Musik, einzigartige Events oder die spannende Storyline.