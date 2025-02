Devil May Cry: Daniel Southworth deutet neues Spiel an

Fans der Devil May Cry-Reihe könnten Grund zur Freude haben: Daniel Southworth, die Stimme hinter dem beliebten Charakter Vergil, hat während des Devil May Cry 25th Anniversary Panels auf der Power Morphicon 2024 Hinweise auf ein mögliches neues Spiel in der Serie fallen lassen. Seine Aussagen haben die Spekulationen über ein Remake von Devil May Cry 3 oder ein neues Sequel entfacht.

Während des Panels wurde Southworth von einem Fan gefragt, wie es für ihn war, nach langer Zeit wieder in die Rolle des Vergil zurückzukehren. Der Stimmenactor erklärte, dass er nach etwa 15 Jahren Pause zwischen Devil May Cry 3 und Devil May Cry 5 erneut die Stimme des Charakters gesprochen hatte. Er betonte, dass er sich im Laufe der Zeit verändert habe, genau wie Capcom die Charaktere älter gemacht habe. Dies habe es ihm ermöglicht, sich natürlich an die Veränderungen in Vergils Stimme anzupassen.

Doch Southworth ließ noch mehr durchblicken: Er verriet, dass er kürzlich die Arbeit an einem noch unangekündigten Capcom-Titel abgeschlossen habe, bei dem er eine jüngere Version von Vergil gesprochen habe. Obwohl er den Titel des Spiels nicht nannte, um keine Details preiszugeben, erwähnte er, dass er speziell darum gebeten wurde, den Charakter so zu sprechen, wie er es im Jahr 2004 getan hatte.

Eine Herausforderung für den Synchronsprecher

Die Rolle sei für ihn herausfordernd gewesen, so Southworth. Er musste seine „jüngere Stimme“ wiederfinden und sie so lange trainieren, bis sie einen jugendlichen Klang hatte. „Es war wirklich schwierig, weil es nicht immer auf Anhieb gelang“, gab der Schauspieler zu.

Diese Hinweise lassen Fans spekulieren: Handelt es sich bei dem neuen Projekt um ein Remake von Teil 3, das die ikonische Geschichte des dritten Teils mit moderner Technik neu erzählt? Oder könnte es ein neuer Titel sein, der kurz nach den Ereignissen von Devil May Cry 3 spielt und eine jüngere Version von Vergil in den Mittelpunkt stellt? Eine weitere Möglichkeit wäre ein neuer Marvel vs. Capcom-Titel, in dem Vergil als jüngerer Charakter auftritt.

Devil May Cry 5 bleibt ein Verkaufsschlager

In verwandten Neuigkeiten wurde kürzlich über Capcoms aktualisierte Liste der Platinum-Titel bekannt, dass Devil May Cry 5 (einschließlich der Special Edition) fast 9 Millionen Exemplare verkauft hat. Dies unterstreicht die anhaltende Beliebtheit der Serie und könnte Capcom dazu motivieren, die Reihe weiter auszubauen.

Für Fans der Reihe sind Southworths Aussagen ein vielversprechendes Zeichen. Ob es sich um ein Remake, ein Sequel oder etwas völlig Neues handelt – die Zukunft der Serie scheint spannend zu bleiben.