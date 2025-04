Rocket League x TMNT: Offizieller ‚Mutant Mayhem‘-Modus startet bald!

Nach einem subtilen Teaser im März hat Epic Games offiziell angekündigt, dass neue Teenage Mutant Ninja Turtles-Inhalte für Rocket League erscheinen werden. Diese Woche bringt eine Vielzahl neuer Kollaborationsinhalte basierend auf dem Franchise, darunter ein brandneuer Limited-Time Mode (LTM). Auch Fortnite ging in der Vergangenheit Kollaborationen mit den TMNT ein.

Der Pizza Party LTM ersetzt den klassischen Soccar Ball durch eine riesige Pizza auf dem Spielfeld. Spieler können nicht springen und müssen stattdessen Grappling Hooks nutzen, um die Pizza ins gegnerische Tor zu befördern. Der Modus startet am 22. April um 17 Uhr PT und bleibt bis zum 1. Mai im Spiel.

Werbung

Während der LTM eines der Highlights dieser Zusammenarbeit ist, gibt es noch viele weitere TMNT-Inhalte in Rocket League. Das Spiel erhält 11 Challenge Rewards, darunter Banner, ein Topper, Räder und mehr. Die Banner zeigen jeweils einen der vier Turtles: Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo. Der Turtle Power Topper vereint alle vier Helden in einem Design, das sie aus der Kanalisation auftauchen lässt.

Complete challenges, munch some pizza, and earn Rocket League x TMNT rewards! pic.twitter.com/IHOpe1YCBO — Rocket League (@RocketLeague) April 23, 2025

Rocket League trifft auf die Ninja Turtels

Ein weiteres ikonisches Element der TMNT-Welt ist das Ooze, das in den Belohnungen ebenfalls vertreten ist. Spieler können sich einen TCRI Ooze Boost mit passender grüner Spur verdienen. Zudem gibt es eine Ooze Canister Challenge, bei der Spieler durch 10 Online-Matches eine Ooze-Kanister erhalten. Dieser kann aus dem Inventar geöffnet werden und enthält ein Item aus der Accelerator-, Triumph- oder Zephyr-Serie. Insgesamt können Spieler bis zu 5 Ooze-Kanister verdienen.

Das wohl aufregendste neue Feature ist der Turtle Van, auch bekannt als Party Wagon. Das ikonische Fahrzeug der Teenage Mutant Ninja Turtles wird als Bundle für 2500 Credits erhältlich sein. Das Paket enthält den Turtle Van Car Body (Merc Hitbox) mit Stock Wheels und Classic Decal. Zusätzlich gibt es mehrere alternative Decals, um das Fahrzeug individuell zu gestalten.

Das Pizza Box Decal verleiht dem Van ein rot-weißes Design, während das Vandalized Decal aussieht, als hätten Bebop und Rocksteady ihm eine neue Lackierung verpasst. Spieler können zudem mit dem Classic (Custom) Decal eine eigene Farbgebung wählen.

Werbung

Alles in allem scheint dies ein großartiges Event für TMNT-Fans zu sein. Paramount und Nickelodeon haben die Helden in einer Halbschale in letzter Zeit in viele Live-Service-Spiele gebracht – zusätzlich zu ihren eigenen Videospielen. Es ist definitiv eine gute Zeit, ein Teenage Mutant Ninja Turtles-Fan zu sein!

In diesem Beitrag geht es um das Ende des Spieler-zu-Spieler-Handels in Rocket League.