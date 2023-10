Aufregung in der Community!

Das Ende des Tauschens: Rocket League sagt dem Spieler-zu-Spieler-Handel Adieu. Was bedeutet das für Spieler?

Rocket League - (C) Psyonix

Rocket League, eines der bekanntesten Online-Spiele, steht vor einer bedeutenden Veränderung. Psyonix, der Entwickler hinter diesem Erfolgstitel, hat angekündigt, dass der beliebte Spieler-zu-Spieler-Handel bald eingestellt wird. Dies ist zweifellos eine der größten Änderungen in der Geschichte des Spiels und wird viele Fans traurig stimmen.

Rocket League: Die Erfolgsgeschichte – Es lohnt sich durchaus, einen Blick auf die Erfolgsgeschichte von Rocket League zu werfen. Psyonix, ein Entwickler, der zuvor vor allem für kleinere Indie-Spiele und Handyspiele bekannt war, schaffte 2015 und 2016 mit Rocket League den Durchbruch. Das Spiel fand schnell eine riesige Fangemeinde, da es unglaublich einzigartig und äußerst wiederspielbar war.

Das Spielkonzept war so einfach wie fesselnd: Zwei Teams kämpfen darum, mithilfe von Autos, die durch die Luft fliegen und spektakuläre Stunts vollführen können, einen riesigen Ball ins Tor des gegnerischen Teams zu befördern. Diese Einfachheit, verbunden mit dem intensiven Wettbewerb und der Möglichkeit, atemberaubende Tore zu erzielen, begeisterte Spieler weltweit. Im Laufe der Zeit hat sich Rocket League weiterentwickelt und bietet den Spielern unzählige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene In-Game-Items.

Einer der Höhepunkte des Spiels war zweifellos der Spieler-zu-Spieler-Handel. Dieses Feature ermöglichte es den Spielern, Gegenstände untereinander zu tauschen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Dingen im Spiel stecken bleiben, die sie nicht wollten. Spieler konnten so ihr Inventar optimieren und seltene oder begehrte Gegenstände erwerben.

Das Ende des Spieler-zu-Spieler-Handels in Rocket League

Leider wird dieser beliebte Aspekt des Spiels bald der Vergangenheit angehören. Psyonix hat angekündigt, den Spieler-zu-Spieler-Handel in Rocket League noch in diesem Jahr einzustellen. Der 5. Dezember 2023 markiert das Ende dieser Funktion. Anstelle des direkten Handels können die Spieler ein bestehendes System nutzen, das ihnen erlaubt, unerwünschte Gegenstände gegen zufällige neue Gegenstände höherer Seltenheit einzutauschen.

Alle bisherigen Transaktionen und getauschten Gegenstände bleiben davon unberührt, aber es bedeutet auch, dass nach dem 5. Dezember keine neuen Handelsgeschäfte mehr getätigt werden können. Wenn Du also gerade einem anderen Spieler einen Gegenstand “geliehen” hast, solltest Du sicherstellen, dass dieser vor Dezember zurückgegeben wird.

Warum wird der Spieler-zu-Spieler-Handel eingestellt?

Die Einstellung des Spieler-zu-Spieler-Handels erfolgt, um sich an Epics Herangehensweise an In-Game-Gegenstände anzupassen. Psyonix gehört seit Jahren zu Epic Games, dem Unternehmen hinter Fortnite und anderen großen Titeln. Der Rocket League-Entwickler gab am 1. Mai 2019 bekannt, dass das Spiel von Epic Games gekauft wurde. Damals gab es u.a. das Zugeständnis, dass der Titel auch weiterhin für Steam verfügbar sein würde, obwohl Epic ebenfalls seine eigene PC-Plattform betreibt.

Epic Games verfolgt eine Politik, bei der In-Game-Gegenstände nicht handelbar, übertragbar oder verkaufbar sind. Diese Entscheidung ermöglicht es auch, dass Rocket-League-Fahrzeuge in anderen Epic-Games-Titeln integriert werden können. Dies könnte dazu führen, dass wir einige Rocket-League-Autos in Fortnite oder anderen Spielen von Epic Games bald sehen werden.

FAQ zur Einstellung des Spieler-zu-Spieler-Handels in Rocket League

Was mache ich mit meinen doppelten oder unerwünschten Artikeln?

Du kannst weiterhin das Eintauschsystem für Kerngegenstände, Turniergegenstände und Blaupausen nutzen, um Duplikate oder unerwünschte Gegenstände gegen zufällige neue Gegenstände höherer Seltenheit einzutauschen.

Diese Art von Transaktionen wird von Psyonix nicht unterstützt, und alle Trades gelten als endgültig. Das Support-Team kann dir nicht bei der Rückabwicklung von Trades helfen.

Nach dem 5. Dezember wird es keine Möglichkeit mehr geben, Gegenstände mit anderen Spielern oder zwischen Konten zu tauschen. Websites oder Server, die solche Dienste bewerben, sind betrügerisch und stehen in keiner Verbindung zu Psyonix oder Epic Games.

Nein, bereits getätigte Trades werden von der Einstellung des Spieler-zu-Spieler-Handels am 5. Dezember nicht rückgängig gemacht.

Was halten die Spieler von den Änderungen?

Auf X.com (vormals Twitter) gibt es bereits mehr als 6.000 Kommentare, die durchwegs negative Kritik äußern. Viele Spieler haben bereits die Meinung, dass Rocket League damit “umgebracht” wird. So schreibt unter anderem ein User namens “Iceman9362”, dass mit dieser Meldung “eine Menge der Spielerbasis wegfallen” wird. Der Kommentar sagt, dass die “Handelsszene einer der unterhaltsamsten Teile des Spiels, insbesondere zu Beginn des Aufbaus einer Gegenstandssammlung” ist.

Ob es tatsächlich so tragisch wird, wird die Zeit zeigen.

Rocket League erschien bisher für Windows PC, Linux, Mac OS, PS4 (PS5), Xbox One (Xbox Series X/S) und Nintendo Switch.