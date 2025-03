Rocket League: Mortal Kombat-Crossover angekündigt – Erste Hinweise enthüllt!

Entwickler Psyonix hat ein Crossover-Event zwischen Rocket League und Mortal Kombat angedeutet. Spieler schätzen es, wenn Videospiele zusammenarbeiten und bekannte Reihen verschmelzen. Rocket League ist dafür bekannt, regelmäßig spezielle Events zu veranstalten, bei denen es mit anderen Franchises kombiniert wird.

Die kürzlich gestartete 18. Saison von Rocket League bringt eine futuristische Atmosphäre in das beliebte Auto-Fußball-Spiel. Zu den Neuerungen gehören Fahrzeuge, die Spieler steuern können, sowie eine neue Arena für spannende Wettkämpfe. Zudem gibt es neue Artikel im Ingame-Shop, einschließlich einer Spielerhymne. Auf X (ehemals Twitter) hat Psyonix ein bevorstehendes Crossover mit NetherRealm Studios legendärer Kampfspiel-Serie Mortal Kombat geteasert.

In einem kurzen Clip wird gezeigt, wie ein Ball aus einem Tor springt und plötzlich in ein flammendes Portal verwandelt wird. Ein Seil-Dart schießt heraus, greift den Ball und zieht ihn zurück, begleitet von der berühmten „Get Over Here“-Zeile, bevor der Ball in einer epischen Tor-Explosion detoniert. Der Beitrag ist zudem mit „Flawless Victory“ betitelt – ein Satz, den der Ansager von Mortal Kombat verwendet, wenn ein Spieler ohne Schaden gewinnt.

Rocket League trifft auf Mortal Kombat

Bereits Anfang des Monats gab es Hinweise auf ein besonderes Crossover zwischen Mortal Kombat und Rocket League. Konkrete Details, welche Inhalte Spieler erwarten dürfen, fehlen jedoch noch. Wahrscheinliche Ergänzungen könnten Scorpions Seil-Dart beinhalten. Die Gaming-Community zeigt große Begeisterung für dieses Event; einige Spieler gaben an, dass das Portal aus dem Clip ihr Lieblingstor-Effekt wäre.

Viele hoffen darauf, Scorpion in irgendeiner Form im Spiel zu sehen, und haben angekündigt, für alle Items, die im Rahmen des Crossovers veröffentlicht werden, zu zahlen. Es bleibt spannend, welche Inhalte letztlich angeboten werden, da Mortal Kombat bisher nicht viele Berührungspunkte mit Autos und Fußball hat.

Quelle: x.com via @RocketLeague