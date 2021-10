Age of Empires 4 Cheats – Das musst du wissen!

Age of Empires 4 - (C) Microsoft

Cheat-Codes waren seit jeher fester Bestandteil von Strategiespielen, und Age of Empires machte dabei keine Ausnahme. Von Autos, die Laserkanonen abfeuern, bis hin zu magischen Bären. Aber bietet Age of Empires 4 Cheats, die genauso lustig wie damals in Age of Empires 2 waren?

Gibt es Cheats in Age of Empires 4? Ja! Der Creative Director von World’s Edge, Adam Isgreen, bestätigte in einem Interview, dass Cheats nach dem Release kommen würden, aber sie sind derzeit nicht im Spiel enthalten!

Advertisment

Wie sieht der Zeitplan aus? Der Status von Cheats für das Echtzeit-Strategiespiel ist derzeit unbekannt, aber normalerweise werden diese in der Spieleentwicklung mit eingebaut, um in der Testphase gewisse Dinge zu überprüfen. “Lumberjack” oder so funktioniert einmal nicht – das habe ich selbst ausprobiert.

Für Cheats, die lustige Supereinheiten beinhalten, müsste auch die Grafik für diese erstellt werden, vorausgesetzt, sie wurden vor dem Start nicht schon erstellt. Bis jetzt hat sich auch noch kein Dataminer gemeldet, der fliegende Teppiche oder Laser-Autos gefunden hat.

Age of Empires 4: Alle möglichen Hotkeys

Wähle alle Einheiten auf dem Bildschirm aus – Strg + A / Strg + K

– Strg + A / Strg + K Zugriff auf das sekundäre UI-Panel – Y (mit einer ausgewählten Einheit) / Strg + Y

– Y (mit einer ausgewählten Einheit) / Strg + Y Abbrechen / Abwählen / Menü – ESC-Taste

– ESC-Taste Spielmenü – F10

– F10 Schnell speichern – F8

– F8 Schnelles Laden – F9

– F9 Fokus auf ausgewählte Einheit – F5

– F5 Ausgewählte Einheit folgen – HOME

– HOME Durchlaufen ausgewählter Einheiten (vorwärts) – Tab / Pfeil nach rechts

– Tab / Pfeil nach rechts Durch die ausgewählten Einheiten blättern (rückwärts) – Strg + Tab / Pfeil nach links

– Strg + Tab / Pfeil nach links Kontrollgruppen – Strg + 0-9 zum Einstellen, dann 0-9 zum Auswählen drücken. Funktioniert auch mit der NUM-Taste

– Strg + 0-9 zum Einstellen, dann 0-9 zum Auswählen drücken. Funktioniert auch mit der NUM-Taste Alle Militärgebäude auswählen – F1 / M

– F1 / M Alle Wirtschaftsgebäude auswählen – F2 / K

– F2 / K Alle Forschungsgebäude auswählen – F3 / O

– F3 / O Wähle alle Wahrzeichen, Wunder und Hauptstädte aus – F4 / P

– F4 / P Radeln durch die Stadtzentren – H / L

– H / L Fokus im Zentrum der Hauptstadt – Strg + H / Strg + L

– Strg + H / Strg + L Durchlaufe einzelne Mönchseinheiten – ` (Apostroph) / ]

– ` (Apostroph) / ] Durchlaufe einzelne Scout-Einheiten – / oder [

– / oder [ Durchlaufe die Economy-Leerlaufeinheiten – . (Zeitraum) / N

– . (Zeitraum) / N Wähle alle untätigen Dorfbewohner aus – Strg + . (Punkt) / Strg + Pfeil nach oben

– Strg + . (Punkt) / Strg + Pfeil nach oben Alle Dorfbewohner auswählen – Strg + Umschalt + V / Pfeil nach oben

– Strg + Umschalt + V / Pfeil nach oben Bringe alle Dorfbewohner zur Arbeit zurück – Strg + Umschalt + R / PgUp

– Strg + Umschalt + R / PgUp Wechsel durch untätige Militäreinheiten – , (Komma) / Pfeil nach unten

– , (Komma) / Pfeil nach unten Wähle alle inaktiven Militäreinheiten aus – Strg + , (Komma) / Strg + Pfeil nach unten

– Strg + , (Komma) / Strg + Pfeil nach unten Wähle alle Militäreinheiten aus – Strg + Umschalt + C / Strg + M

– Strg + Umschalt + C / Strg + M Warteschlangenproduktion von 5 Einheiten dieses Typs – Umschalt + Klicktaste (linke Maustaste) / Umschalt + [Einheitenproduktions-Hotkey]

– Umschalt + Klicktaste (linke Maustaste) / Umschalt + [Einheitenproduktions-Hotkey] Einheit oder Gebäude löschen – Löschen (halten)

löschen – Löschen (halten) Globaler Chat [Alle] – Umschalt + Eingabetaste oder \

– Umschalt + Eingabetaste oder \ Teamchat [Team] – Geben Sie ein oder /

Sobald Cheats für Age of Empires 4 verfügbar sind, werden diese im Artikel hinzugefügt. In der Zwischenzeit kannst du unseren Testbericht zu Age of Empires 4 lesen.