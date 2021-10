Pokémon Unite erreicht nach wenigen Tagen 30-Millionen-Marke

Pokémon UNITE (C) TiMi Studios, The Pokémon Company, Nintendo

Pokémon Unite auf iOS und Android entwickelt sich rasant, sogar sehr rasant! Seit dem Launch vor einer Wochen am Smartphone wurde der MOBA-Titel über 30 Millionen Mal heruntergeladen.

Über 30 Millionen Menschen haben Pokémon Unite allein auf Mobilgeräten heruntergeladen. Diese Zahl beinhaltet nicht die Anzahl der Downloads auf der Konsole, die am 16. September bei 9 Millionen lag. Es dauerte nur 2 Tage, bis der Titel die 15 Millionen Downloads auf Mobilgeräten erreichte, und nur 7 Tage, um diese Menge mehr als zu verdoppeln.

Damit hat der neueste MOBA-Titel von Timi Studio seinen eigenen “Champion” in diesem Genre am Smartphone abgelöst, Honor of Kings. Das vorherige Titel des Tencent-Entwicklers erreichte übrigens einen Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar. Vom gesamten MOBA-Mobilfunkmarkt entfällt der überwiegende Teil auf Honor of Kings. Pokémon Unite wird wohl diesen Erfolg übertreffen, nachdem der Ansturm der Fans nach nur wenigen Tagen so riesig ist.

Staffel 2 von Pokémon Unite bietet jede Menge Skins, wie zum Beispiel einen Raumanzug für Gengar. Der neue Battle Pass ist für 490 Aeos-Edelsteine verfügbar, während der Premium-Battle Pass zum Preis von 840 Aeos-Edelsteinen angeboten wird. Wer wissen möchte wie man einen MOBA-Titel spielt, der sollte unseren Guide-Artikel dazu nicht verpassen.

Außerdem haben wir uns gefragt, ob der Titel von Timi Studios “Pay to Win” ist: Kann man sich den Sieg kaufen?

Pokémon Unite ist jetzt für iOS, Android und Nintendo Switch verfügbar.