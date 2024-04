Update 7.2.0 für Splatoon 3 veröffentlicht

Splatoon 3 hat sein Update 7.2.0 für April 2024 veröffentlicht. Die Änderungen am Spiel kommen kurz vor dem bevorstehenden Splatfest. Da einige der Updates Waffen und Spezialwaffen betreffen, sollten Fans vor dem Springfest ein wenig üben, um sicherzustellen, dass sie mit den Änderungen zurechtkommen.

Splatoon 3 hat in letzter Zeit eine Menge neuer Inhalte erhalten, von denen die Veröffentlichung des Side Order DLC Wave 2 die umfangreichste war. Die neue Story-Modus-Kampagne bietet außerdem die Möglichkeit, den Inkopolis-Platz erneut zu besuchen und Off the Hook bei den Splatfests live zu erleben. Obwohl sich der Titel dem Ende des zweijährigen Support-Zeitraums nähert, sieht es nicht so aus, als würden die Inhalte oder das Balancing nachlassen.

Das Update 7.2.0 für Splatoon 3 ist jetzt live und Spieler müssen es installieren, um ab sofort online spielen zu können. Das Update ändert das Layout der Map “Undertow Spillway”, aber der Großteil des Updates betrifft das Balancing der Waffen und Spezialwaffen.

Was bringt das neuste Update für Splatoon 3 mit sich?

Die Spezifikationen für einige Hauptwaffen haben sich geändert.

Die für einige Spezialwaffen benötigten Punkte wurden geändert.

Das Terrain in Undertow Spillway wurde in allen Modi verändert.

Der Schaden wurde für beide Versionen der Splattershot Pro und der Nozzlenose erhöht und die Bewegungsgeschwindigkeit beim Abfeuern wurde für die Dapple Dualies verbessert. Beim Luna Blaster und beim S-BLAST wurden die Reichweite des Tintenstrahls und der Schaden erhöht. Die Schussausbreitung des Splattershot Nova wurde an Land verringert, die Kollisionserkennung des Sploosh-o-Matic wurde verbessert, um das Treffen von Gegnern zu erleichtern, und der Painbrush wurde aktualisiert, um die Farbbreite während der Bewegung zu verbessern und die Zeit, in der sich die Tinte regeneriert, zu verkürzen.

Die Waffen Big Bubbler, Splattercolor Screen, Triple Splashdown und Kraken Royale wurden verbessert. Der Schaden am Big Bubbler wurde reduziert, der Schaden am Splattercolor Screen erhöht. Die Zeit zwischen Aufsteigen und Landen mit Triple Splashdown wurde verkürzt, der Radius des Schadens wurde verringert. Wenn man mit dem Kraken Royale zu jemandem springt, springt man nicht mehr direkt zu ihm, sondern dorthin, wo man war, als man den Kraken Royale aktiviert hat.

Während einige dieser Änderungen mehr oder weniger gut aufgenommen wurden, wird das Schlachtfeld in Splatoon 3 ständig neu bewertet, um alle unfairen Vorteile von Waffen und Spezialwaffen zu beseitigen. Das Entwicklerteam bereitet sich bereits auf das nächste Update vor, das neben neuen Sizzle-Season-Inhalten auch Anpassungen an der Waffenbalance enthalten wird.

Worum geht es in Splatoon 3?

Splatoon 3 ist ein aktueller und durchaus beliebter Third-Person-Shooter, der von Nintendo für die Nintendo Switch entwickelt und am 9. September 2022 erstmals veröffentlicht wurde. Innerhalb des Spiels kannst du als Inkling oder Oktoling in verschiedenen Online-Modi wie Revierkampf, Salmon Run oder Story-Modus mit Tinte schießen, schwimmen und färben. Splatoon 3 spielt in einer sonnenverbrannten Wüste namens Splatsville, wo dich verschiedene neue Waffen, Moves, Arenen und Mode erwarten.