Splatoon 3: Ruf zur Ordnung – Erweiterungspass (Switch) – Game Review

Während wir geglaubt haben mit Splatoon 3 schon alles bekommen zu haben, haben wir uns geirrt. Vor einem Jahr wurden gleich zwei Wellen eines kostenpflichtigen DLCs angekündigt. Mit der ersten Welle bekam man die Rückkehr zu Inkoplis, welches wir aus den Wii U Zeiten kennen. Nun ist am 22.02.2024 eine komplett neue Einzelspielerkampagne mit dem Titel “Ruf zur Ordnung” erschienen und damit das angekündigte Erweiterungspaket komplett! Wir haben getestet wie viele neue Farben das kostenpflichtige DLC mit sich bringt.

Die Farben sind aus

Wenn man nach dem Update für Splatoon 3: Ruf zur Ordnung die U-Bahn nimmt, dann findet man sich am Inkopolis-Platz wieder, welcher trister nicht aussehen könnte: keine Bewohner, keine Farben. Man begegnet einer Drohne namens Perla und hilft ihr ihre Freundin Marina zu suchen. Das führt einen in einen Turm der zu seiner Spitze hin kein Ende zu nehmen scheint.

Splatoon 3.3

Sobald man am Inkopolis-Platz angekommen ist, findet man diesen in grau und beige als kunterbunt vor. Aber auch man selber darf sich als Nr. 8 komplett neu designen, damit man in diese triste Welt passt. Man trifft auf Perla, welche sich in eine Drohne verwandelt hat und auf der Suche nach Marina ist. Zusammen wagt sich das ungleiche Duo in einen Turm, welcher immer nur eine Etage hochfährt. Jede Etage birgt ein Level in sich, in welchem man neue Gegnertypen ausschalten und Aufgaben erledigen muss. Erst dann kommt man eine Etage weiter. Sobald ein paar Stockwerke geschafft hat, begegnet man der von der Ordnung eingenommenen Marina, welche man beim ersten Boss-Kampf befreien muss. Anschließend gibt sich die böse Ordnung zu erkennen und das erklimmen des Turms beginnt.

Der Schwierigkeitsgrad in Splatoon 3: Ruf zur Ordnung steigt progressiv pro Etage. Ab und zu wechselt sich aber immer wieder mit einfachen Missionen ab, was etwas Schwung aus der Sache nimmt. Man kann seine Fähigkeiten im Laufe des Spiels verbessern. Beispielsweise mit mehr Energie, Leben, Kleckskraft oder sogar Kleckdrate. Dies ist auch notwendig, da man nach jedem Scheitern von vorne Anfangen muss.

Grau und Beige

Während wir in der Splatoon Reihe eine schöne Dystopie bewundern konnten, sehen wir nun in Splatoon 3: Ruf zur Ordnung endlich eine triste Welt, welche vorrangig in Grau und Beige gehalten wird. Die Macher von Splatoon verstehen ihr Werk. So ist auch das Design der neuen Figuren, sowie der neuen Gegnertypen sehr gelungen. So ist man auch hier dem Stil treugeblieben und hat immer noch etwas einzigartiges, seltsames und niedliches vor sich.

Harmonische Dissonanzen

Auch in Splatoon 3: Ruf zur Ordnung hat sich musikalisch nicht viel verändert. Wir vernehmen weiterhin exotische Geräusch und Musik, welche nicht vor dissonanten Tönen zurückschreckt. Wie der Grafikstil sprechen die Töne des Spieles eine seltsame, aber hier passende Sprache.

Fazit zum Splatoon 3: Ruf zur Ordnung – Erweiterungspaket

Das kostenpflichtige Einzelspieler DLC Splatoon 3: Ruf zur Ordnung kommt mit etlichen Neuerungen daher, sodass man glaubt ein komplett neues Spiel vor sich zu haben. Es macht damit das bereits gelungene Splatoon 3 noch besser. Deshalb ist ab nun zu hoffen, dass man in zukünftigen Nachfolgern ebenfalls diesen Modus einbauen wird.

Der Erweiterungspass, welche Inkopolis und Ruf zur Ordnung für Splatoon 3 enthält ist für 24,99 Euro im Nintendo eShop erhältlich.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE

Review Wertung

9 SCORE Gelungene Abwechslung eines bereits gelungenen Titels! Detail-Wertung Grafik 10 Sound 8 Gameplay 9 Story 8 Motivation 10

