Cory Barlogs nächstes Spiel wohl doch kein neues Franchise – was steckt dahinter?

Gerüchteküche bei Sony Santa Monica: Jahrelang ging man davon aus, dass Cory Barlog, der kreative Kopf hinter God of War (2018), an einer völlig neuen Marke arbeitet – einer neuen IP. Doch laut einem neuen Kommentar von Jason Schreier scheint genau das nicht der Fall zu sein. Die Spekulationen überschlagen sich.

In einem ResetEra-Post stellte Schreier diese scheinbar einfache, aber vielsagende Frage: „Why does everybody think Barlog’s game is a new IP?“

Dieser Satz reichte aus, um die Community in Aufregung zu versetzen. Schließlich war bisher angenommen worden, dass Santa Monica Studio zwei Projekte gleichzeitig entwickelt – eines davon sei God of War-Spin-Off, das andere ein „geheimnisvolles Sci-Fi-Spiel“ unter Barlogs Leitung.

Doch wenn es keine neue IP ist… Was ist es dann?

Gerüchte: Star Wars Mandalorian, Stargate oder Battlestar Galactica?

Die beliebtesten Fan-Theorien aktuell:

Ein Star Wars-Spiel , basierend auf The Mandalorian . Barlog hatte 2020 öffentlich getwittert, dass er sich wundere, warum es noch keinen Mando-Bounty-Hunter-Titel gäbe.

, basierend auf . Barlog hatte 2020 öffentlich getwittert, dass er sich wundere, warum es noch keinen Mando-Bounty-Hunter-Titel gäbe. Stargate SG-1 oder Battlestar Galactica – Barlog ist bekennender Fan dieser Serien. Beide würde ich persönlich feiern.

– Barlog ist bekennender Fan dieser Serien. Beide würde ich persönlich feiern. Kinetica 2, eine Rückkehr zum allerersten Spiel von Santa Monica Studio, das viele heute vergessen haben. Kinetica war ein Rennspiel für die PS2, dass 2021 veröffentlicht wurde (via Wikipedia).

Auf Reddit und ResetEra ist die Stimmung gespalten. Einige freuen sich über ein mögliches Lizenzspiel mit starker Marke, andere kritisieren, dass Sony-Studios immer häufiger Disney-Marken entwickeln.

Andere sind optimistischer: Ein actiongeladenes Mando-Spiel im Stil von God of War klingt für viele nach einem Hit. Zumal Santa Monica bewiesen hat, dass sie emotionale Tiefe, starke Charaktere und spektakuläre Kämpfe vereinen können.

Ob es nun Star Wars, Stargate oder ein ganz anderes bekanntes Franchise ist – eine neue IP scheint es wohl nicht zu sein. Sony könnte damit auf Sicherheit setzen: Große Marken verkaufen besser, gerade in einem umkämpften Marktumfeld. Trotzdem bleibt der Wunsch vieler Fans bestehen, dass Santa Monica Studio einen neuen kreativen Meilenstein setzt – so wie 2018 mit God of War.