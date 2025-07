Indiana Jones: Hinweise auf Fortsetzung – Was bedeutet das für Wolfenstein?

MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Mit Indiana Jones and the Great Circle gelang MachineGames 2024 ein Überraschungshit. Die Mischung aus cineastischer Inszenierung, First-Person-Action und starker Story zeigte, was das Studio auch fernab von Wolfenstein leisten kann. Und nun scheint klar: Ein Nachfolger ist sehr wahrscheinlich bereits in Arbeit.

Neue Stellenanzeige deutet auf Indy-Sequel hin

Wie Tech4Gamers.com entdeckt hat, sucht MachineGames derzeit einen Senior Concept Artist – mit einer klaren Anforderung: Erfahrung in der Film- und Spielebranche. Zusätzlich wird „Vertrautheit mit der Unterhaltungsindustrie (z. B. Filme)“ als bevorzugte Qualifikation genannt. Diese Hinweise passen perfekt zu einer Marke wie „Indiana Jones“, die tief in der Popkultur und Kinogeschichte verwurzelt ist.

Das deutet stark darauf hin, dass sich das Studio schon früh in der Konzeptionsphase eines neuen Indiana-Jones-Spiels befindet. Immerhin erschien erst vor wenigen Monaten der PS5-Port von The Great Circle, das ursprünglich zeitexklusiv für Xbox und PC veröffentlicht wurde.

Und was ist mit Wolfenstein?

Hier wird es für Fans von B.J. Blazkowicz bitter: Laut früheren Berichten wurde bei MachineGames ein langjähriges Projekt eingestellt, bei dem es sich mutmaßlich um Wolfenstein 3 handelte. Damit dürfte klar sein: Wolfenstein ist vorerst auf Eis gelegt. Und wird wohl für längere Zeit eine ungenutzte IP werden.

Das wirft Fragen auf. Die Wolfenstein-Reihe war einst das Aushängeschild des Studios, mit viel Lob für The New Order und The New Colossus. Doch mit dem durchwachsenen Youngblood und dem Fokuswechsel auf Indiana Jones scheint sich MachineGames strategisch neu auszurichten – weg vom Nazi-Shooter, hin zum Abenteuerkino. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Indiana Jones and the Great Circle hält bei Metacritic.com bei 86 von 100 möglichen Punkten, basierend auf 77 Kritiker-Meinungen. Selbst der User-Score mit 8.2 bei 1.922 Bewertungen ist sehr gut.

Ich selbst teste das Spiel zu Release im Dezember 2024 für PC: „Die spannende Geschichte, das gelungene Leveldesign und die tolle Vertonung ziehen dich in den Bann. Gleichzeitig sorgen technische Unsauberkeiten und die klobige Steuerung für Frustmomente.“ – Mit einigen Updates später ist das Spiel quasi auch für diese Plattform perfekt.

Ein weiterer offener Punkt für das nächste Indiana Jones-Spiel ist die Rolle von Todd Howard, der beim ersten Indiana-Jones-Spiel als ausführender Produzent mitwirkte. Ob er auch beim möglichen Nachfolger beteiligt ist, wurde bislang nicht bestätigt. Da Bethesda und MachineGames aber weiterhin eng zusammenarbeiten, erscheint eine Fortsetzung dieser Kollaboration durchaus wahrscheinlich. Für Wolfenstein-Fans beginnt eine lange Wartezeit.