Fable: Gerüchte rund um “Neustart” in der Entwicklung falsch [UPDATE]

Fable Fakten

Entwickler: Playground-Games Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 31/12/2021 Xbox Windows

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Fable

Hat Playground Games die Entwicklung von Fable neu gestartet? Ein Gerücht, dass im Dezember aufkam, legte nahe, dass der einstige Rennspiel-Entwickler mit seiner eigenen Grafik-Engine Probleme bei der Entwicklung eines Rollenspiels habe. Die Gerüchte kamen auch auf, nachdem zum Entwicklungsstand offiziell nicht viel bekannt ist.

Das “düstere Bild” vom unspielbaren neuen Fable. Das Studio soll sogar soweit gegangen sein die Entwicklung neu zu starten und auf die Unreal Engine auszuweichen. Alles falsch, wie der gut vernetzte Christopher Dring jetzt sagt.

Der Journalist von GamesIndustry nannte ein 4chan-Gerücht schlichtweg als “unwahr”.

This is not true https://t.co/vCx8G05Boq — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 2, 2023

Ursprüngliche Meldung vom 15. Dezember 2022:

Xbox Game Studios in der Zwickmühle? – Fable-Entwickler angeblich im “Engine-Dilemma”

Was ist los bei den Xbox Game Studios? Nach all den Jahren der Übernahmen von neuen Entwickler, darunter auch Bethesda Softworks und nun (noch nicht final) Call of Duty- und World of Warcraft-Publisher Activision-Blizzard, kommen für viele Xbox-Fans einfach zu wenig Spiele auf den Markt. Bei den The Game Awards 2022 fehlten einige bekannte Namen wie Senua’s Saga: Hellblade 2, Contraband, Avowed oder auch Fable von Playground Games.

Ein neuer Artikel von Jez Cordon auf Windows Central spricht einige interessante Informationen (Probleme) von First-Party-Games von Xbox aus. So merkte er an, dass “einige” Regeln von Microsoft in Bezug auf die Arbeit von Auftragnehmern zugeschrieben werden, was zu “unnötiger Abwanderung geführt habe. Schlüsselkräfte haben im besonders “hohen Maß als üblich” Projekte frühzeitig verlassen. Das bekannteste jüngste Beispiel hierfür ist wohl Halo Infinite.

Fable: Dilemma um die Grafik-Engine?

Es gibt anscheinend auch einige “interne Richtlinien” in Bezug auf die Grafik-Engine. Da Microsoft lieber “eigene Engines” verwendet, als beispielweise die Unreal Engine. Obwohl viele Xbox-First-Party-Games genau mit jener bekannten Engine von Epic entwickelt werden, wie Senua’s Saga: Hellblade 2. Da stellt sich die Frage: sind einige Entwickler Rebellen oder dürfen einfach freier agieren wie andere?

Bei Grafik-Engines sollen Mitarbeiter der vielen Xbox-Entwicklerstudios viel Zeit verlieren. Immerhin muss man die Mitarbeiter erst auf eine neue Grafik-Engine einschulen. Wenn Mitarbeiter dann auf halbem Weg das Projekt verlassen, schafft dies weitere Probleme und verzögert die Entwicklung. Immerhin kennt niemand die “interne Grafik-Engine” so genau, wenn er neu hinzukommt. Klingt logisch.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Cordon über Entwicklungsprobleme bei Fable in puncto Grafik-Engine berichtete. Im Frühsommer erzählte er, dass das Team von Playground Games “offenbar Probleme mit seiner ForzaTech-Engine” bei Fable hat. Demnach können sie die Gameplay-Mechanik für ein Spiel wie dieses nicht nachrüsten. Der Mangel an Fachwissen um “Open World-Gameplay-Elemente” sei der Grund dafür. Klingt tragisch, wenn es wirklich stimmt. Ergo wäre der Release-Termin für Fable in weite Zukunft gerutscht. Oder droht gar ein Engine-Wechsel mitten in der Entwicklung…

Xbox-Fans und -Insider von 2022 “enttäuscht”

Mit der Xbox Series X hat Microsoft aktuell die (um einen Tick) bessere Spielkonsole als PlayStation mit seiner PS5 am Markt, wenn man die technische Seite betrachtet. Doch was hilft das alles, wenn es keine exklusiven Super-Blockbuster gibt, die man spielen möchte. Das Xbox-Ökosystem hat mit dem Game Pass einen guten Vorteil, aber verspielt diesen irgendwie auch wieder. 2022 erschienen für die PS5 interessante Spiele wie Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, aber auch das Remake von The Last of Us Part 1. Alles Spiele die nicht nur eine hohe Fachkritiker-Meinung bekamen, sondern allesamt Erlebnisse darstellen.

Der bekannte Xbox-Insider “Klobrille” (via Twitter) fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen, was sich viele nach den The Game Awards 2022 dachten:

“Ich würde gerne den Denkprozess verstehen, bei einem der größten Gaming-Events dieses Jahres nichts zeigen zu müssen. Man könnte sagen, dass Xbox im Jahr 2022 zumindest konstant war und das Jahr mit einer weiteren Enttäuschung beendete.”

Angeblich soll Xbox für das erste Quartal 2023 eine eigene Show bringen:

“Wie die Spatzen von den Dächern pfeifen soll womöglich im ersten Quartal 2023 ein “Xbox Event” stattfinden, bei dem zukünftige Spiele gezeigt werden. Das dürfte der Grund gewesen sein, warum von Xbox auf den The Game Awards nichts zu sehen war. Bislang wurde diese Veranstaltung noch nicht offiziell bestätigt”, so eine Kurz-Meldung auf DailyGame.

Für das nächste Jahr stehen nämlich zumindest zwei große Bethesda-Titel an, die Konsolen-Exklusiv für Xbox erscheinen werden: Redfall und Starfield. Letzteres dürfte viele Rollenspiel-Fans auf ins “giftgrüne Ökosystem” ziehen. 2023 kann für Xbox einfach nur besser werden. Immerhin hat Phil Spencer irgendwann einmal erwähnt ab 2023 mehr exklusive Xbox-Spiele pro Jahr zu veröffentlichen.

Fable befindet sich für Xbox Series X/S und Windows PC bei Playground Studios (bisher für das Forza Horizon-Franchise bekannt) in Entwicklung. Unterstützt wird das Studio von Deus Ex-Entwickler Eidos Montreal.