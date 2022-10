Phil Spencer: Mehr Xbox-First-Party-Games im Jahr 2023

Es war kein großes Jahr für Xbox, was die Veröffentlichungen von First-Party-Titeln angeht. Während für PlayStation Spiele wie Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West und God of War Ragnarok im Jahr 2022 erschienen sind, war der Veröffentlichungszeitplan auf der Microsoft-Seite in diesem Jahr deutlich weniger voll. Mit Xbox soll es 2023 spannender werden…

Microsofts Head of Gaming Phil Spencer hat zugegeben, dass es ein trockenes Jahr war, aber er blickt gespannt auf 2023. “Eine Sache die wir definitiv laut und deutlich gehört haben ist, dass es zu lange her ist, dass wir ein großes First-Party-Spiel veröffentlicht haben”, sagte Spencer im Same Brain-Videocast.

Bis zum Ende des Jahres 2022 werden die Xbox Game Studios As Dusk Falls, eine Forza 5-Erweiterung, eine Age of Empires-Neuauflage und Obsidians Grounded veröffentlicht haben. Aber nur Obsidians Pentiment wird ein völlig neues, intern entwickeltes Spiel sein. “Wir können uns mit Covid und anderen Dingen entschuldigen, aber letztendlich weiß ich, dass die Leute in unsere Plattform investieren und sie wollen großartige Spiele haben”, so Spencer weiter.

Xbox: 2023 soll besser werden als das Vorjahr!

Covid hat sich natürlich auf die Zeitpläne vieler Publisher ausgewirkt, aber die Xbox als Plattformhalter ist in diesem Jahr durch einen Mangel an großen First-Party-Spielen aufgefallen. Spencer zeigte sich jedoch optimistisch für das kommende Jahr, nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass das Jahr 2022 ein hartes Jahr war.

“Als Industrie haben wir in diesem Jahr so wenige Spiele wie schon lange nicht mehr veröffentlicht, wenn man nur an die Neuerscheinungen denkt. Call of Duty kommt, God of War kommt, was großartig ist, und auch Nintendo hatte ein gutes Jahr. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass wir ein wenig schwach sind”, sagte Spencer im Videocast.

“Aber wenn ich mir das Xbox-Jahr 2023 anschaue, dann gibt es ein großartiges Spieleangebot, auf das ich mich sehr freue. Unsere ersten echten Xbox-First-Party-Spiele von Bethesda wird eine Menge Spaß sein.”

Laut Spencer verlangsamt sich das Wachstum des Game Pass auf den Konsolen und vielleicht hat der Mangel an großen Xbox-Exklusivtiteln dazu beigetragen. Allerdings sind die Game Pass-Abonnements für den PC im Vergleich zum Vorjahr um 159 Prozent gestiegen. Aber vielleicht könnte die Veröffentlichung von Starfield im Jahr 2023 die Zahl der Xbox Game Pass-Abonnements erhöhen und dazu beitragen, die Verlangsamung zu stoppen. Spencer setzt auf jeden Fall darauf.

