Starfield Release-Verschiebung: Entwickler fürchteten zweites “Cyberpunk 2077”

Das mit Spannung erwartete Starfield für Windows PC und Xbox Series X/S wurde verschoben – wie wir berichteten. Das ehrgeizige Science-Fiction-Rollenspiel Starfield bekommt ein neues Release-Fenster für die “erste Hälfte des Jahres 2023”. Allerdings hat sich nun herausgestellt, dass die Mitarbeiter von Starfield offenbar ziemlich besorgt über den Entwicklungsplan waren.

Starfield war für viele Xbox- und Bethesda-Rollenspiel-Fans die große AAA-Videospiel-Hoffnung für die zweite Jahreshälfte 2022, daraus wird nun nichts. Laut einem gut vernetzten Journalisten waren die Entwickler, die an Starfield arbeiten, sehr besorgt, dass die Veröffentlichung des Spiels für diesen Starttermin im November zu einer Gegenreaktion der Fans führen könnte. Ähnlich wie beim Release von Cyberpunk 2077 von CD Projekt.

Wie Jason Schreier, Reporter für Bloomberg.com, sagte, äußerten im gegenüber Starfield-Entwickler Bedenken über den angepeilten Release-Termin am 11. November.

“Letztes Frühjahr vor der E3 habe ich mit einigen Leuten auf Starfield gesprochen, die aufgrund ihrer bisherigen Fortschritte äußerst besorgt darüber waren, sich auf ein Datum am 11.11.22 festzulegen”, so Schreier auf Twitter.

Last spring before E3, I spoke to some folks on Starfield who were extremely worried about committing to a 11-11-22 date based on the progress they’d made so far. (“Next Cyberpunk” was the term floated.) Good on Bethesda for delaying even after announcing that specific date. https://t.co/QdWFf0zGIY

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2022