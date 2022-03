Forspoken: Neuer Trailer zeigt Technik hinter dem Action-JRPG

Vor wenigen Tagen feierten Square Enix und Luminous Productions die Game Developers Conference. Anlass Genug um einen neuen Trailer zum kommenden Action-JRPG Forspoken zu veröffentlichen. Dieser konzentriert sich ganz auf die Präsentation der Technologie die zur Erstellung von Forspoken verwendet wurde. Einschließlich der AMD FidelityFX Super Resolution für PC und PlayStation 5.

Bei AMD FidelityFX Super Resolution handelt es sich um einen Prozess, der die Auflösung hochskaliert und die Bildrate verbessert:

So lautet die offizielle Beschreibung:

Frey Holland findet sich plötzlich im atemberaubenden Land Athia wieder. Ein magisches, empfindungsfähiges Armband ist unerklärlicherweise um ihren Arm gewickelt. Bald entdeckt sie Fähigkeit, mächtige Zaubersprüche zu wirken und Magie einzusetzen. Um die weitläufigen Landschaften von Athia zu durchqueren kommen diese neuen Fähigkeiten genau recht. Mit ihrem neuen goldenen Begleiter namens „Cuff“ macht Sie sich auf die Suche nach einem Weg nach Hause.

Frey erfährt bald, dass dieses schöne Land einst unter der Herrschaft von wohlwollenden Matriarchinnen, genannt Tantas, blühte. Bis eines Tages eine verheerende Seuche alles, was es berührte, unerbittlich verderbte. The Break verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und reiche Landschaften in vier gefährliche Reiche. Im Zentrum ihrer zerstörten Herrschaften herrschen die Tantas nun als wahnsinnige und böse Zauberinnen.

Frey die Auserwählte?

Unbeeindruckt vom Bruch und verzweifelt nach Antworten willigt Frey ein den letzten verbliebenen Bürgern von Athia zu helfen. Diese sehen sie als ihre letzte Hoffnung. Freys Reise durch dieses seltsame und tückische Land wird sie tief in das Herz der Korruption führen, wo sie gegen monströse Kreaturen kämpfen, sich den mächtigen Tantas stellen und Geheimnisse aufdecken muss, die etwas viel Größeres in ihrem Inneren erwecken.“

Forspoken soll am 11. Oktober 2022 für PS5 und PC, nachdem der Titel vom ursprünglichen Veröffentlichungstermin im Mai verschoben wurde.