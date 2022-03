Gotham Knights: Release-Termin endlich bekanntgegeben! [UPDATE]

Nach vielen Gerüchten und Spekulationen haben Spieler endlich die Gewissheit, wann genau Gotham Knights erscheinen wird. Nach der Release-Verschiebung von 2021 auf dieses Jahr hat WB Games Montreal endlich bestätigt, dass der mit Spannung erwartete Titel Gotham Knights am 25. Oktober 2022 erscheinen wird.

Die Release-Termin-Meldung kommt nicht von irgendwo her, sondern direkt vom offiziellen Gotham Knights-Account auf Twitter.

Gotham Knights wurde ursprünglich bei der DC FanDome im Jahr 2020 angekündigt, allerdings von Covid-19 und dem daraus resultierenden Home-Office für die Entwickler von 2021 auf 2022 verschoben. Der Tweet gibt leider nicht mehr bekannt, außer das Releasedatum. Fans der DC-Videospiele sollten allerdings darauf vertrauen, dass wir bald mehr erfahren werden. Vielleicht sogar heute bei der neuesten State of Play-Sendung.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8

— Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022