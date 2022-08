Gotham Knights soll klären, wie Batgirl den Rollstuhl entkam

Batgirl in Gotham Knights - (C) Warner Bros. Games, DC

Sehen wir in Gotham Knights eine ganz anderes Batgirl, mit komplett anderer Geschichte? Diese berechtigte Frage stellten sich viele DC-Fans nach einem Gameplay-Trailer, immerhin wurde Batgirl durch einen Schuss in die Wirbelsäule an den Rollstuhl gefesselt. Daraufhin wurde sie zur Tech-Expertin Oracle. Erst nach futuristischen medizinischen Eingriffen konnte sie sich wieder das Batgirl-Kostüm überziehen.

Gotham Knights macht es sich einfach: Batgirl hat ihre Verletzungen durch Training überwunden. Diese Rehabilitation dauert bei Gotham Knights noch an. In einem neuen Interview mit GameSpot enthüllte die Hauptautorin Ceri Young, wie Batgirls Charaktermodell und sogar ihre untätigen Animationen ihren Gesundheitszustand widerspiegeln.

“Batgirls Verletzung und Reha, ihre Zeit als Oracle, ist Teil ihrer Geschichte und Teil dessen, wer sie ist“, so Young gegenüber GameSpot.

“Also erkennen wir es natürlich in Gotham Knights, und es gibt viele Momente, die das widerspiegeln werden. Körperlich werden Sie sehen, dass sie eine Rückenstütze trägt. Wenn sie im Belfry herumläuft, werden Sie sie sehen Sie macht Übungen, die speziell auf ihre Verletzungen ausgerichtet sind. In Bezug auf die Geschichte wird sie über ihre Zeit als Orakel sprechen. Zunächst gibt es einige Reibungen mit ihr und dem Team, weil sie vom Belfry aus operieren, an den sie sich gewöhnt hat ihren Platz. Wir wissen, dass es für viele Menschen sehr wichtig ist, also haben wir mit Beratern von AbleGamers zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir es mit der Sorgfalt und dem Respekt behandeln, den es verdient.”

Ablegamers ist eine Organisation, die Videospiele als Möglichkeit sieht, um soziale Isolation zu bekämpfen, integrative Gemeinschaften zu fördern und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

Gotham Knights: Die ersten 16 Minuten Gameplay enthüllt

Für die Verbrechensbekämpfung gibt es also keine gravierenden Auswirken, wie die ersten Gameplay-Minuten zeigen. Tatsächlich wird sie im Spiel als “hart wie Nägel” bezeichnet. Eine Anspielung auf ihre Verletzung und wahrscheinlich auch auf das Traume, nachdem sie ihren Vater als auch Bruce Wayne verloren hat.

Gotham Knights erscheint am 25. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

