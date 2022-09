Gotham Knights: Neue Details zu den PC-Features

Warner Bros. Games und DC enthüllten heute den neuesten Gameplay-Trailer zu Gotham Knights, der die PC-Version detailliert aufzeigt.

Das Action-RPG wird einige visuelle Upgrades für die PC-Version erhalten, einschließlich 4K-Auflösung, hoher Framerate, Spiegelungen mit Raytracing sowie verbesserte Leistung für Nvidia DLSS 2, AMD FSR 2 und Intel XeSuper Sampling (XeSS).

Dabei werden auch wichtige Fragen zu Gotham Knights für PC geklärt:

Werden ultrabreite Bildschirme/Monitore und Multi-Bildschirme in Gotham Knights unterstützt? Ja, werden sie! Außerdem gibt erweiterte Anpassungsmöglichkeiten gegenüber PS5- und Xbox Series X/S-Version.

In Gotham Knights schlüpft man in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Dabei lüftet man als Spieler Geheimnisse, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen. Oder man muss sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen.

Gotham Knights erscheint am 21. Oktober 2022 für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S. Den Gold-Status bekam der Titel bereits vor einigen Wochen. Vorbestell-Kunden der physischen oder digitalen Version erhalten zum Day One digital den Custom-Batcycle-Skin 233, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

