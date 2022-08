Gotham Knights erreicht offiziell Gold-Status – Release steht!

Was für eine Erleichterung! Nach all den Release-Verschiebungen gibt es nun doch noch ein paar große Multiplattform-Titel die 2022 erscheinen werden. Bis zum Release von Gotham Knights sind es noch mehr als zwei Monate, aber wie Warner Bros Games Montreal sagte: Gotham Knights ist Gold! Und diesen Status kann man nicht mehr wegnehmen.

Was bedeutet der Gold-Status? Gotham Knights geht ab ins Presswerk, sprich die physischen Kopien des Spiels werden hergestellt.

Was heißt das jetzt für uns? Nun, die Entwicklung ist im Prinzip abgeschlossen, aber ein “Day-One-Patch” scheint selbstverständlich zu sein.

Eigentlich kann man sich es gar nicht vorstellen, nach den Arkham-Spielen, ein Gotham ohne Batman. Nun kommen die anderen dunklen Ritter ins Rampenlicht: Nightwing, Red Hood, Batgirl und Robin. Batman ist scheinbar tot. Doch Gotham ist nicht sicher, denn der mysteriöse Cout of Owls möchte mit seinen Schurken die Gelegenheit ergreifen.

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉

The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022