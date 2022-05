Gotham Knights kommt nicht mehr für PS4 und Xbox One

Gotham Knights erscheint nicht für PlayStation 4 (PS4) und Xbox One. - (C) Warner Bros., SIE, Microsoft - Bildmontage

Der neueste Gameplay-Trailer zu Gotham Knights brachte uns einige neue Informationen zum Spiel. Wir wissen nun mehr über Nightwing und Red Hood im Spiel, sowie deren Kampfstile die einiges an Abwechslung im Gameplay zu bieten scheinen. Es wurden auch Einblicke zu Loot und Skins gegeben, die zeigen, wie bestimmte Ausrüstungsteile in Gotham Knights funktionieren werden. Und ein wichtiges Detail gab es obendrauf: Gotham Knights erscheint nicht für die PlayStation 4 (PS4) und Xbox One!

Das optisch beeindruckende Gotham City im kommenden Spiel hat überzeugt. Die grafische Genauigkeit in den Straßen von Gotham City zu beobachten, aber auch die Innenräume, die der Trailer zeigte, waren atemberaubend. Damit dürfte einigen bereits vor Ablauf des Trailers bewusst gewesen sein: Dieses Spiel erscheint nicht mehr für Videospiele-Konsolen die vor 2020 veröffentlicht wurden.

Diese visuelle Genauigkeit hat nämlich ihren Preis. Nachdem der Gameplay-Trailer zu Ende war, wurde ein Release-Datum im Oktober 2022 bekanntgegeben.

Gotham Knights erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC

Das man irgendwann damit rechnen musste, dass neuere plattformübergreifende Spiele nur noch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen werden, ist keine Neuigkeit. Gotham Knights ist nur einer der ersten großen Titel, der diesen Weg geht.

Natürlich ist es eine Enttäuschung für Fans von Gotham Knights, die sich für einen Release auf PS4 und Xbox One gefreut hätten. Aktuell bekommt man schwierig an eine PS5 oder Xbox Series X/S, vielleicht war das auch ein Grund mehr, dass Gotham Knights nicht 2021 erschienen ist – wie ursprünglich geplant – sondern auf 2022 verschoben wurde. Es gibt nur sehr wenige Spiele, die exklusiv für die nächste Generation veröffentlicht wurden, und noch weniger, wenn es um hochkarätige, plattformübergreifende Veröffentlichungen geht. Traurig für viele Spieler, die länger darauf warten müssen. Gut für all jene, die bereits eine Next-Gen-Konsole zu Hause haben.

Trotz Next-Gen-Hardware-Knappheit – auch im PC-Bereich – ist der Start der aktuellen Konsolen-Generation mehr als ein Jahr her. “Generationsübergreifende Videospiele-Entwicklung” hat ein Ablaufdatum. Im Idealfall erhalten wir ein Gotham Knights, welches technisch fortschrittlich ausgefeilt ist.

Gotham Knights erscheint am 25. Oktober 2022 für Windows PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5), aber nicht mehr für PS4 und Xbox One. Falls jemand Angst hat, er verpasst etwas: Batman: Arkham Knights-Fans müssen nicht besorgt sein! Das Spiel ist kein Sequel.