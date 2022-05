Gotham Knights – Gameplay Demo mit Nightwing und Red Hood

Gotham Knights wird mittlerweile doch sehr heiß erwartet von den Fans des Comic Game Genres. Besonders da dieses Spiel von Warner Bros Interactive die Spieler:innen in die Rollen von Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood schlüpfen lässt. Die beiden letzteren Charaktere wurden nun in einem Gameplay Demo für Gotham Knights präsentiert. Mit Bewegungsmöglichkeiten und einer kleinen Show der Fähigkeiten. Aber irgendwie fühlt sich da Etwas nicht ganz rund an.

WERBUNG

Gotham Knights: Gameplay Demo Wort wörtlich sehr sprunghaft

Ich hatte mich für dieses Game als Tester angemeldet, weil ich die Arkham Spiele Serie wirklich gern gezockt habe. Die Mechaniken und das Batman Gameplay, sowohl als Detektiv als auch im Kampf, war einfach grandios. Als das Gotham Knights verschoben wurde, war ich zwar etwas traurig, aber auch froh dass man sich Zeit nahm um das Spiel auch wirklich auf das Niveau zu bringen, welches es haben soll. Die Entscheidung Last-Gen Konsolen nicht mehr zu inkludieren, habe ich daher auch begrüßt.

Aber nun stimmt mich diese Gameplay Demo von Gotham Knights etwas unrund. Und ich wusste anfangs nicht was mich daran so störte. Aber es wurde mir klar als ich dann Red Hood im Einsatz erlebte. Es war das hektische und (meiner Meinung nach) sehr übertriebene Gehopse von Nightwing. Mir ist klar dass dies ein akrobatischer Charakter ist. Die ständigen Saltos und Überschläge machen das Gameplay aber viel zu wirr und hektisch. Das war bei den Batman spielen einfach stimmiger.

Selbst Spider-Man PS4 und auch Miles Morales hatten viele Sprünge in den Kämpfen und es wirkte weit nicht so hektisch wie hier. Aber in der Demo wird gezeigt dass man die selbe Sequenz mit den anderen Helden auch spielen kann, und so hoffe ich für mein Review, dass mir die Entscheidung überlassen wird. Ob ich dann mit Nightwing und dessen Gehopse warm werde oder doch jemand anderen Spiele, wird sich zeigen.