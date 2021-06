Warner Bros Nicht auf der E3: Wichtige Games werden nicht gezeigt

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint 2022 für PS5, Xbox Series X und PC. (C) DC

Da es aufgrund der Corona Maßnahmen lang so aussah, als würde die Gaming Messe gar nicht erst stattfinden, wird Warner Bros auf der E3 2021 nicht vertreten sein. Das bedeutet dass einige große Triple A Titel nicht vertreten sein werden. Denn Warner Bros Interactive Entertainment hat einige große Namen verschoben. Games auf die Spieler bereits sehnlichst auf Infos und Bildmaterial warten.

Was wird fehlen wenn Warner Bros nicht auf der E3 ist?

Warner Bros Interactive hat normalerweise keine eigene Präsentation auf der E3. Allerdings wäre es auf der E3 im Jahr 2020 tatsächlich so weit gewesen. Aufgrund der Covid-19 Maßnahmen wurde diese allerdings abgesagt. Auch dieses Jahr sah nun lange genug kritisch aus, sodass man bei Warner Bros entschied das Event abzusagen. Auch wenn es nun doch digital stattfinden wird, so werden sie nicht erscheinen.

Das Bedeutet dass Fans von Hogwarts: Legacy, Gotham Knights und auch Suicide Squad: Kill the Justice League sich auf neues Bildmaterial gedulden müssen. Während Das Harry Potter thematisierte Adventure RPG bereits auf 2022 verschoben wurde, ebenso wie das Game rund um die Gotham Knights, soll Suicide Squad ohnehin erst irgendwann erscheinen. Es wäre aber für Fans bestimmt großartig gewesen, für diese Games dieses Jahr Infos zu bekommen.

Ein Trostpflaster in Form eines Zombie Shooters

Ein einziges Game wird jedoch aus den Warner Bros Studios auf der E3 präsentiert werden. Der Zombie Shooter Back 4 Blood. Der indirekte Nachfolger der Left 4 Dead Reihe hat mit den ersten Bildern bereits Fans begeistern können. Spannend bleibt, was das Studio für die E3 vorbereitet hat.

Die Präsentation für das Game ist am Sonntag den 13 Juni geplant. 2 PM Pacific Time. Und wenn der Online Zeitrechner mich nicht in die Irre führt, entspricht das 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Sonntag 13. Juni. Wer also die Präsentation von Back 4 Blood Live erleben will, sollte sich Kaffee oder einen Energy Drink am Sonntag bereitstellen.