Gotham Knights: Release-Verschiebung! Fans müssen auf 2022 warten

Gotham Knights - (C) WB Montreal

Montreal, Kanada – Obwohl die Nachrichten über Gotham Knights in den letzten Monaten nachgelassen haben, haben viele Fans an der Hoffnung festgehalten, dass der Titel 2021 veröffentlicht wird. Leider wird dies nicht der Fall sein, da WB Montreal offiziell eine Release-Verzögerung für Gotham Knights angekündigt hat.

WB Montreal hat die Fans auf Twitter über die Neuigkeiten informiert und mitgeteilt, dass das Spiel irgendwann im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Es wurde jedoch kein spezifisches Release-Datum für Gotham Knights angegeben.

Laut WB Montreal wird das Erscheinungsdatum von Gotham Knights verschoben, damit das Studio den Fans des Spiels „das bestmögliche Erlebnis“ bieten kann. Obwohl nicht ausdrücklich gesagt, scheint es wahrscheinlich, dass die Entwicklung des Spiels auch stark von COVID-19 beeinflusst wurde. Das WB Interactive-Projekt Hogwarts Legacy hat sich aus diesem Grund verzögert, und mehrere andere entwicklungsbezogene Probleme aus der gesamten Videospielbranche können auf die Auswirkungen der Pandemie zurückgeführt werden.

Gotham Knights: Fans enttäuscht über Release-Termin 2022

Dennoch könnte diese Ankündigung einige Fans überraschen, da viele das Gefühl hatten, Gotham Knights sei vor einer Verzögerung sicher, da eine Änderung des Veröffentlichungsdatums nicht zusammen mit der von Hogwarts Legacy angekündigt wurde. Leider ging diese „Fan-Theorie“ nicht auf.

DC-Fans haben aber Grund zur Freude, wenn sie an das Jahr 2022 denken! Suicide Squad: Kill The Justice League soll ebenfalls 2022 erschienen und Freunde von DC haben damit gleich zwei große Titel in einem Jahr.

WB Montreal hat versprochen, dass man „in den kommenden Monaten“ mehr vom Spiel zeigen wird. Und werden wohl neue Gameplay-Trailer erwarten, die möglicherweise die Mechanik der offenen Welt und Nebenaufgaben des Projekts detailliert beschreiben. Da über Gotham Knights eigentlich nur wenig bekannt ist und viel Potenzial für weitere Bösewicht-Enthüllungen oder Diskussionen über DLC-Inhalte nach dem Start besteht, kann im langen Vorfeld seiner Veröffentlichung viel für das Spiel gezeigt werden.

WB Montreal dankt auch seinen Fans für ihre Unterstützung innerhalb des Twitter-Beitrags, der die Release-Verschiebung auf 2022 ankündigte. Verzögerungen sind zwar immer eine Schande, führen aber meistens zur Veröffentlichung eines besseren Spiels – und Gotham Knights-Fans sollten hoffen, dass hier das gleiche Ergebnis erzielt wird.

Gotham Knights wird ab 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X veröffentlicht.

Gotham Knights ist KEIN Batman: Arkham-Sequel, wie der Entwickler bereits deutlich gesagt hat. Eigentlich hofften die Fans auf einen Release-Termin im Sommer 2021, da einiges dafür gesprochen hätte.